Китайцы не смогут произнести эти украинские имена. Проверьте, как они звучат

Особенности объясняются разницей звуковых систем

Украинские имена бывают сложными для жителей других стран. К примеру, в китайском языке обычно каждый слог заканчивается громким или носовым звуком.

"Телеграф" расскажет, какие имена трудно произнести китайцам. Речь идет за 5 имен, среди которых есть мужские и женские.

Влад – проблема возникает из-за совпадения согласных в начале и окончания на твердое согласное. В китайском языке обычно каждый слог заканчивается громким или носовым звуком, поэтому имя может упроститься в "Вула" или "Вела".

Гриша – сложность создает звук "р", которого в китайском нет в чистом виде. Его могут заменять на что-то похожее на "л" или "ж", поэтому имя может звучать как "Глеша" или "Жиша".

Кристина – в начале есть совпадение согласных "хр", а дальше еще "ст". Китайский язык избегает таких скоплений, поэтому имя может разлагаться на более простые слоги, например "Хуситина".

Роман – звук "р" заменяется на "л", а окончание на согласный "н" сохраняется, но звучит мягче. Имя может звучать как "Ломан" или "Луан".

Ольга – сложность составляет мягкое "ль" и звук "г". В китайском эти звуки передаются примерно или упрощаются, поэтому имя может звучать как "Олига" или "Оула".

Такие особенности объясняются разницей звуковых систем: китайский язык имеет лишь около 400 слогов и гораздо меньше согласных, чем украинский.

