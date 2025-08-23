Ніна, Марія і не тільки: ці єврейські імена носять мільйони українок

Багато носійок цих імен навіть не підозрюють про їхнє єврейське походження

Напевно, вже ні для кого не секрет, що кожне прізвище в Україні може хоч трохи розповісти про свого власника, про його рід та походження. Так само і з іменами, кожне має свою історію, часто дуже давню та забуту.

Наприклад, частина найпопулярніших в Україні жіночих імен мають єврейське походження. "Телеграф" проаналізував їх та розповість про кожне нижче.

Ганна (або Анна). З єврейської ім’я перекладається як "благодать". Що цікаво, 756 тисяч українок носять ім’я Ганна, ще 138 тисяч — ім’я Анна. Але обидва ці імені походять від єврейського "Ханна", а як правильно називати кожну окремо взяту носительку імені, — вирішує вона сама та її паспорт.

Розповсюдження імені Ганна в Україні 2024

Розповсюдження імені Анна в Україні 2024

Марія. Це ім’я є одним із найпоширеніших у світі, в основному через його згадку в Біблії. З єврейської воно перекладається як "улюблена", "пані", "бажана". В Україні його носять майже 900 тисяч жінок.

Розповсюдження імені Марія в Україні 2024

Ніна. З івриту це ім’я перекладається як "правнучка". Однак, за іншою версією, це ім’я також може мати грузинське походження. Понад 440 тисяч українок носять це ім’я у 2024 році.

Розповсюдження імені Ніна в Україні 2024

Яна. Це жіноча скорочена форма єврейського імені "Йоханан", яке буквально означає "милість Божа". Понад 86 тисяч українок мають це ім’я станом на 2024 рік.

Розповсюдження імені Яна в Україні 2024

Марта. Це ім’я буквально означає "пані". Понад 17 тисяч українок на сьогодні мають це ім’я.

Поширення імені Марта в Україні 2024

Соломія. Це ім’я виникло від єврейського "шалом", що означає "мир". На сьогодні лише 3605 українок носять це ім’я, проте останніми роками його все частіше дають новонародженим. Що цікаво, найчастіше ім’я Соломія зустрічається у Львівській області.

Розповсюдження імені Соломія в Україні 2024

