Его жизнь трагически оборвалась в 43 года: как выглядит могила экс-министра Тараса Кутового (фото)

Как погиб украинский министр Тарас Кутовой и как выглядит его могила
Как погиб украинский министр Тарас Кутовой и как выглядит его могила. Фото Коллаж "Телеграфа"

У погибшего политика осталась жена и дочь

Украинский политик Тарас Кутовой, как и министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, погиб в результате авиакатастрофы. Это произошло в 2019 году, когда экс-депутат направлялся на вертолете в Полтавскую область.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Тараса Кутового и где он похоронен. Мы также напомним подробности трагедии.

Как погиб экс-министр Тарас Кутовой

Тарас Кутовой был народным депутатом VII и VIII созывов, а в 2016 году вошел в состав правительства Владимира Гройсмана и занял должность министра аграрной политики и продовольствия Украины. Но уже через год подал заявление об отставке, но уволила его Верховная Рада только в 2018 году.

Тарас Кутовой
Жизнь экс-министра трагически оборвалась 21 октября 2019 года. Это произошло в районе села Тарасенков Полтавской области, когда вертолет Robinson R44, которым управлял Кутовой, потерпел крушение. Политик направлялся из Киева в Полтавскую область и находился в вертолете сам.

Тарас Кутовой погиб в результате авиакатастрофи
В 2020 году Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий завершило расследование трагедии. Согласно выводам специалистов, во время полета вертолет попал в густой туман с видимостью менее 300 метров. Это вынудило пилота снижаться, чтобы ориентироваться по земле и искать место для возможной посадки. Однако контроль над вертолетом был потерян и произошла трагедия.

Авария, в которой разбился Тарас Кутовой
В отчете также отмечалось, что одной из сопутствующих причин стала недостаточная подготовка к полету: Кутовой не до конца проанализировал прогнозы погоды для полетов на малой высоте.

Где похоронен и как выглядит могила Тараса Кутового

Церемония прощания с бывшим министром Украины Тарасом Кутовым прошла 23 октября 2019 года в Клубе Кабинета министров. На ней присутствовали многие известные политики, в том числе экс-премьер Владимир Гройсман и экс-президент Петр Порошенко.

Прощание с Тарасом Кутовым
Похоронили Тараса Кутового на Зверинецком кладбище. Блогер STEPANETS побывал на месте захоронения бывшего министра. На его могиле установили памятник из черного гранита, к которому примыкает высокий крест. На плите выгравирована фотография Тараса Кутового в костюме. Участок выглядит ухоженным.

Могила Тараса Кутового
"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила "регионала" Кушнарева. Его ранили на охоте, но Янукович называл его убийство неслучайным.

