Выбросьте арбузы, если увидите это: как различить испорченную ягоду

Лучше все тщательно проверить

Сезон арбузов в разгаре, но не все плоды из огорода подходят для употребления. Некоторые признаки укажут, что арбуз потерял свежесть или стал опасным для здоровья.

Об этом подробнее расскажет "Телеграф". Есть четыре причины по которым не стоит собирать арбузы на огороде.

1. Потрескавшаяся шкурка. Трещины свидетельствуют о нарушении целостности плода. В такие места быстро попадают грязь и микробы, что делает арбуз непригодным для еды.

2. Загрязненная поверхность. Если кожура покрыта слоем почвы или гнили, плод мог долго лежать на земле во влажной среде. Это повышает риск порчи.

3. Перезрелые арбузы. Такие плоды имеют водянистую структуру и могут потерять вкус и пользу. Они часто растрескиваются и быстрее портятся.

4. Поврежденные или подгнившие участки. Даже небольшие пятна гнили означают, что процесс порчи уже начался.

Уборка или покупка таких плодов не принесет пользы: они быстро теряют свежесть, могут содержать вредные бактерии и обладают низкой пищевой ценностью. Лучше выбирать арбузы с ровной, чистой, невредимой кожурой и характерным звонким звуком при легком постукивании.

