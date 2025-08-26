Тест на "собачника": сможете ли вы не засмеяться над этими приколами с вашими любимцами

Добавили несколько тематических открыток

Во вторник, 26 августа, в мире празднуют Международный день собак. Он был основан еще в 2004 году американской зоозащитницей Колин Пейдж. Сегодня этот праздник напоминает всем владельцам домашних животных о счастье иметь собак.

Поэтому "Телеграф" решил поделиться с вами несколькими остроумными видео, которые развеселят любого собачника. И также открытками, которые можно отправить друзьям или родным.

Отметим, что 26 августа как Международный день собак имеет важный месседж, ведь призван привлечь внимание людей к беспризорным собакам и их усыновлению в семью. Основательница Колин Пейдж выбрала именно этот день, поскольку именно 26 августа несколько лет назад она впервые принесла домой свою собаку из приюта.

Отмечаем: упоминания о 2 июля как Международном дне собак происходят из русскоязычных источников и являются фейком, не имеющим отношения к настоящему международному празднику.

В сети немало остроумных видео о собаках, где не только показывают их забавное поведение, привычки или разные курьезы. Есть даже отдельные фанбазы посвященные владельцам хаски и маламутов, разбирающихся в любви их любимцев к "пению". Однако все видео достаточно хорошо демонстрируют, насколько важно человеку иметь настоящего друга в виде собаки.

Эти животные не только вдохновляют больше двигаться, но помогают получить поддержку, оставить телефон и провести время в реальности. К слову, есть немало мемов, которые не оставят вас без улыбки на лице.

Открытки с Международным днем собаки.

Публикуем несколько красивых и лаконичных открыток, которые можно отправить другу-собачнику, чтобы дать немного больше поводов для радости. Конечно, не забудьте поздравить любимца с этим днем вкусняшкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пес и кот доказали — объятия важнее любого дела.