Лохматый посетитель делал заказ в McDonald’s в Одессе и очаровал сеть (видео)

Стечение обстоятельств оказалось удачным

Наши четвероногие друзья никогда не перестают удивлять хозяев и сторонних наблюдателей. То кот учится открывать двери лапами и убегает из дома на прогулки, то попугай гуляет во дворе многоэтажек в Запорожье. А недавно в одном из городов один маленький житель города — пушистый котик вошел в автобус.

Но особенно курьезный случай произошел в Одессе. В сети набирает популярность забавное видео, где кажется, будто собака самостоятельно делает заказ в McDonald’s. Ролик покорил пользователей соцсетей своей неожиданностью и остроумием.

На кадрах видно, как у окна выдачи заказов McDonald’s стоит автомобиль. В открытом окне водителя отчетливо видна голова большой собаки, которая спокойно смотрит на сотрудника заведения.

Из-за тонированного стекла салона не заметно владельца животного, создающего иллюзию, будто именно четырехлапый "клиент" делает заказ. Скорее всего, собака выдвинула голову в окно из-за жары в автомобиле, ища прохлады, но стечение обстоятельств оказалось настолько удачным, что создало впечатление настоящего "собачьего" посещения фастфуда.

