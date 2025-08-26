Тест на "собачника": чи зможете ви не засміятися з цих приколів з вашими улюбленцями

Додали кілька тематичних листівок

У вівторок, 26 серпня, у світі відзначають Міжнародний день собак. Його було започатковано ще у 2004 році американською зоозахисницею Колін Пейдж. Сьогодні ж це свято нагадує усім власникам домашніх тварин про щастя мати собак.

Тому "Телеграф" вирішив поділитись з вами кількома дотепними відео, які розвеселять будь-якого собачника. І також листівками, які можна відправити друзям чи рідним.

Зауважимо, що 26 серпня як Міжнародний день собак має важливий меседж, адже покликане привернути увагу людей до безпритульних собак та їх усиновлення у сім'ю. Засновниця Колін Пейдж обрала саме це день, оскільки саме 26 серпня кілька років назад вона вперше принесла додому свого собаку з притулку.

Наголошуємо: згадки про 2 липня як Міжнародний день собак походять з російськомовних джерел і є фейком, який не має стосунку до справжнього міжнародного свята.

У мережі чимало дотепних відео про собак, де не тільки показують їх кумедну поведінку, звички чи різні курйози. Є навіть окремі фанбази присвячені власникам хаскі та маламутів, які знаються на любові їх улюбленців до "співів". Однак усі відео досить добре демонструють те, на скільки важливо людині мати справжнього друга у вигляді собаки.

Ці тварини не тільки надихають більше рухатися, а й допомагають отримати підтримку, залишити телефон і провести час у реальності. До слова, є чимало мемів, які не залишать вас без посмішки на обличчі.

Листівки з Міжнародним днем собаки

Публікуємо кілька гарних та лаконічних листівок, які можна відправити другу-собачнику, аби дати трошки більше приводів для радощів. Звісно ж, не забудьте привітати улюбленця з цим днем смачним смаколиком.

