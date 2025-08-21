Невозможно сдержать смех: пес и кот доказали, что объятия важнее любого дела (видео)

Домашние питомцы меняют планы хозяев своей любовью

Любовь домашних любимцев к своему владельцу не зависит от породы. Сеть насмешило и умиляло видео, где кот Фрай и собака Шарлотта мешали украинке делать важное дело по хозяйству — перебирать картофель.

Пока женщина сидит над ведрами, кот запрыгивает ей на руки и прижимается к женщине, собака же бегает вокруг и ластится. Хозяйка говорит, что работать времени нет – одного надо на ручках подержать, другую – погладить. "Помощники всегда рядом", — пишут комментаторы.

Искать компанию своего хозяина для животных – нормальное поведение, ведь они не понимают концепцию "работы". Собаки начинают играть с мячом именно тогда, когда не до этого, а коты лезут на руки и начинают мяукать. Они не понимают, что у вас другие планы, а просто хотят получить внимание, ведь воспринимают владельца как вожака стаи.

Зоопсихологи советуют в такие моменты устанавливать границы — поощрять положительные проявления, например ласку, а если попытки привлечь внимание становятся деструктивными — царапание, опрокидывание предметов, не реагировать на животное. Если поведение сильно вам мешает – животных можно отвлечь игрушками и т.д.

