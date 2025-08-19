Эту фамилию можно назвать "5 точкой": как она звучит и сколько в Украине носителей

Несмотря на то, что эта фамилия выглядит как шутка, она является вполне реальным элементом украинской истории

В каждом селе, городе или поселке можно найти фамилию, вызывающую улыбку, даже если она имеет вполне серьезные исторические корни. Именно так произошло с украинской фамилией Дупа, которая, несмотря на забавное звучание, имеет свою интересную статистику и распространение.

Об этом свидетельствуют данные с сайта "Рідні". Согласно исследованию, в Украине сейчас зафиксировано 54 носителя фамилии Дупа.

Карта распространения фамилии Дупа

Чаще всего они жили и проживают на территории Черниговщины. Среди имен, которые чаще всего сочетались с этой колоритной фамилией, выделяются Александр и Наталья.

Исследователи отмечают, что схожие варианты этой фамилии встречались также в форме Дуплий, Дупак, Дупляк, Дупленко, Дупелич. И хотя звучание у современных людей ассоциируется с шутками, в прошлом фамилия была обычным признаком происхождения или рода.

Архивные записи свидетельствуют о нескольких представителях этой фамилии. К примеру, Дупа Григорий, сын Вукола, родился в 1897 году и проживал в Нежинском районе Черниговской области. В соседнем Талалаевском районе в начале ХХ века жили Дупа Иван (1909 г.р.), Дупа Максим (1911 г.р.) и Дупа Петр (1905 г.р.). Также в документах можно встретить Дупу Илью (1926 г.р.), Дупу Михаила (1910 г.р.) и многих других.

Скриншот базы жителей с фамилией Дупа

Да, можно сказать, что фамилия Дупа — это не только повод для улыбки, но и своеобразная визитка украинской культуры, где даже самые забавные слова имеют свою историю, наследников и географию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине также случаются фамилии, напоминающие названия привычных школьных предметов. Например, Мел, Папка и Ручка — это не только то, чем пишут или куда составляют тетради, но вполне реальные украинские фамилии.