Не только Лярва и Мохнаткина. Подборка самых смешных украинских фамилий

В Украине есть немало этнических фамилий, звучание которых похоже на прозвище или брань. Но есть среди этих родовых имен те, что вызывают смех.

"Телеграф" собрал самые остроумные украинские фамилии. Заметим, что некоторые из них достаточно распространены, по данным портала "Рідні".

Многие украинские родовые имена образовывались в древности. Тогда их могли давать исходя из каких-либо особенностей внешности или характера людей. Довольно часто эти прозвища превращались в фамилии, которые сохранились и по сей день.

Самые смешные украинские фамилии:

Прыщ – 200 носителей, наибольшее количество на западе Украины и Киевской области;

Мохнаткина – 25 носителей, чаще встречается в Харьковской области;

Смердюк – 7 носителей, большинство из них тоже в Харьковской области;

Ананидзе – 6 носителей и все находятся в Киеве;

Сопливый – 4 владельца;

Уродов – 2 носителя в Николаевской области;

Лярва – 1 носитель в Тернопольской области.

Курвановский — 1 носитель в Одесской области;

Цнота – 17 носителей.

Небритова – 7 носителей.

Заметим, что точное происхождение этих фамилий неизвестно, однако вполне возможно, что сначала это были прозвища. А уже потом они превратились в родовые имена.

