С Днем сала, украинцы! Веселые открытки и картинки для Viber и Telegram

Поздравьте близких с праздником — Днем сала

В этот день, 27 августа, в Украине отмечается неофициальній гастрономический праздник — День сала. Этот день посвящен одному из любимых продуктов украинской кухни — салу.

Традиция отмечать День сала появилась в 2015 году и имеет цель популяризировать украинскую кухню и подчеркнуть значение в ней именно сала. Ведь сало — неотъемлемый атрибут любого праздничного стола в нашей стране.

Сало в Украине любят и употребляют с давних времен. Украинцы любят этот продукт в любом виде — и в сыром, и в копченом и в перетертом с чесноком. В нашей кухне есть много блюд с салом, а само сало является частью "генетического кода" украинского народа. Украинцы у иностранцев часто и стереотипно ассоциируются непременно с салом.

К празднику Дня сала "Телеграф" подготовил яркие веселые картинки и открытки, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах и поздравить с этим прикольным праздником. Поднимите настроение себе и близким, поделившись картинкой ко Дню сала.

Поздравления и картинки с Днем сала

