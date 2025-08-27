Успение Пресвятой Богородицы по старому стилю: как отмечают православный праздник

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, даты праздников сместились

Каждый год украинские православные и греко-католики отмечают большой церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. По старому стилю дата праздника была 28 августа, а с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, праздник отмечают 15 августа.

"Телеграф" расскажет о традициях и запретах праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Когда отмечается церковный праздник?

Праздник Успения Пресвятой Богородицы также называют Первой Пречистой. По новому стилю дата праздник 15 августа, по старому стилю — 28 августа. В этот день верующие ходят в церковь на торжественные богослужения и собираются за праздничным столом с родственниками и близкими.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы является одним из важных в церковном календаре, он относится к числу двунадесятых — 12 самых важных торжеств в христианстве.

В народе считалось, что после Первой пречистой люди в селах уже закончили все тяжелые хозяйственные работы и могут больше отдыхать. Есть даже поговорка: "Пришла Первая Пречистая — становится девушка речистая". Это означало, что девушки уже сделали всю работу и могут больше говорить и отдыхать. Также, после Первой Пречистой начинался сезон свадеб.

Успение Пресвятой Богородицы

Что нельзя делать в Успение Пресвятой Богородицы?

В народе говорят, что в день Успения Пресвятой Богородицы нельзя ходить босыми ногами по росе. В этот день капли воды на траве символизируют слезы Богородицы, поэтому того, кто намочить ноги в этих каплях, ждут недуги и беды.

Также в народе говорят, что в праздник Первой Пречистой нельзя надевать старую и неудобную обувь, иначе вас будут преследовать трудности и проблемы.

В этот день запрещено заниматься тяжелой физической работой, а также ругаться, скандалить и завидовать.

