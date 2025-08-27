З Днем сала, українці! Веселі листівки і картинки для Viber та Telegram

Привітайте близьких зі святом — Днем сала

Цього дня, 27 серпня, в Україні відзначають неофіційне гастрономічне свято — День сала. Цей день присвячений одному з найулюбленіших продуктів української кухні — салу.

Традиція відзначати День сала з’явилася у 2015 році і має на меті популяризувати українську кухню та підкреслити значення у ній саме сала. Адже сало є невід’ємним атрибутом будь-якого святкового столу в нашій країні.

Сало в Україні люблять і вживають з давніх-давен. Українці люблять цей продукт у будь-якому вигляді — і в сирому, і в копченому, і в перетертому з часником. У нашій кухні є багато страв із салом, а саме сало є частиною "генетичного коду" українського народу. Українці в іноземців часто стереотипно асоціюються неодмінно з салом.

До свята Дня сала "Телеграф" підготував яскраві веселі картинки та листівки, щоб ви могли відправити близьким у соцмережах та месенджерах і привітати з цим прикольним святом. Підніміть настрій собі та близьким, поділившись картинкою до Дня сала.

Привітання та картинки з Днем сала

