Ее интим-фото обсуждала вся страна: где сейчас скандальная помощница Авакова Анастасия Деева

Секс-скандал не помешал девушке сделать успешную карьеру

Анастасия Деева — скандально известная украинская чиновница, которая была помощницей нескольких депутатов, а потом стала заместителем министра МВД Арсена Авакова. После слива в сеть интим-фото девушки, она пропала из публичного пространства, но не перестала заниматься развитием своей карьеры.

"Телеграф" расскажет, где сейчас экс-заместитель Авакова Анастасия Деева, которая была фигуратнкой секс-скандала.

Анастасия Деева — что о ней известно?

Анастасия Деева родилась 2 марта 1992 года в Черниговской области, сейчас ей 33 года. Девушка провела детство в Великобритании и там же получила базовое образования, она кроме украинского владеет двумя языками — английским и французским.

Анастасия Деева получила образование за границей

В 2009 году Анастасия Деева стала студенткой Киевского государственного университета Шевченко, который окончила магистром политологии. Уже во время учебы девушка начала строить карьеру — она была ассистенткой Секретариата Министерства иностранных дел Украины. Потом стала помощницей двух народных депутатов-регионалов.

Анастасия Деева окончила университет Шевченко в 2015 году

В 2015 году после окончания университета Анастасия продолжила строить карьеру в Министерстве иностранных дел, где как раз реформировали Национальную полицию. Тогда ведомством руководил Арсен Аваков.

В МВД Деева в составе команды Эки Згуладзе отвечала за координацию запуска патрульной службы, взаимодействие с международными донорами и коммуникацию реформы, в том числе разработку кампании "Моя новая полиция". Широкую известность в СМИ Анастасия Деева получила после того, как ее в 2016 году назначили заместителем Авакова по европейской интеграции.

Анастасия Деева пришла на работу в МВД в 2015 году

Молодая девушка на такой должности сразу же привлекла внимание украинского общества, многие задавались вопросами о компетенции Деевой. А потом случился секс-скандал, связанный со сливом ее интим-фото. Вот тогда об Анастасии узнала вся страна.

Интим-фото Анастасии Деевой слили в сеть, когда она работала в МВД

Интим-фото Анастасии Деевой спровоцировали скандал

Где сейчас Анастасия Деева?

После громкого скандала молодая чиновница пропала из публичного пространства. 27 декабря 2017 года Деева уволилась с должности заместителя Авакова по собственному желанию.

Известно, что Анастасия в 2018 году стала исполнительным директором Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. В том же году девушка также стала соосновательницей бренда Raw Flow, который занимается выпуском эко-сумок и аксессуаров.

Анастасия Деева уволилась из МВД в конце 2017 года

По состоянию на 2025 год Анастасия Деева явлется общественной деятельницей и генеральным директором Tokarev Foundation. В своем Instagram девушка также указала, что является мамой Итана и наставницей женщин.

Анастасия Деева теперь выглядит так

