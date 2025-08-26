Ее интим-фото обсуждала вся страна: где сейчас скандальная помощница Авакова Анастасия Деева
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Секс-скандал не помешал девушке сделать успешную карьеру
Анастасия Деева — скандально известная украинская чиновница, которая была помощницей нескольких депутатов, а потом стала заместителем министра МВД Арсена Авакова. После слива в сеть интим-фото девушки, она пропала из публичного пространства, но не перестала заниматься развитием своей карьеры.
"Телеграф" расскажет, где сейчас экс-заместитель Авакова Анастасия Деева, которая была фигуратнкой секс-скандала.
Анастасия Деева — что о ней известно?
Анастасия Деева родилась 2 марта 1992 года в Черниговской области, сейчас ей 33 года. Девушка провела детство в Великобритании и там же получила базовое образования, она кроме украинского владеет двумя языками — английским и французским.
В 2009 году Анастасия Деева стала студенткой Киевского государственного университета Шевченко, который окончила магистром политологии. Уже во время учебы девушка начала строить карьеру — она была ассистенткой Секретариата Министерства иностранных дел Украины. Потом стала помощницей двух народных депутатов-регионалов.
В 2015 году после окончания университета Анастасия продолжила строить карьеру в Министерстве иностранных дел, где как раз реформировали Национальную полицию. Тогда ведомством руководил Арсен Аваков.
В МВД Деева в составе команды Эки Згуладзе отвечала за координацию запуска патрульной службы, взаимодействие с международными донорами и коммуникацию реформы, в том числе разработку кампании "Моя новая полиция". Широкую известность в СМИ Анастасия Деева получила после того, как ее в 2016 году назначили заместителем Авакова по европейской интеграции.
Молодая девушка на такой должности сразу же привлекла внимание украинского общества, многие задавались вопросами о компетенции Деевой. А потом случился секс-скандал, связанный со сливом ее интим-фото. Вот тогда об Анастасии узнала вся страна.
Где сейчас Анастасия Деева?
После громкого скандала молодая чиновница пропала из публичного пространства. 27 декабря 2017 года Деева уволилась с должности заместителя Авакова по собственному желанию.
Известно, что Анастасия в 2018 году стала исполнительным директором Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. В том же году девушка также стала соосновательницей бренда Raw Flow, который занимается выпуском эко-сумок и аксессуаров.
По состоянию на 2025 год Анастасия Деева явлется общественной деятельницей и генеральным директором Tokarev Foundation. В своем Instagram девушка также указала, что является мамой Итана и наставницей женщин.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как живет Александра Кучеренко после развода с Комаровым. Блистает на подиумах и стала лицом популярного бренда.