Эта украинская фамилия похожа на мат, но имеет абсолютно невинное значение

Есть две истории происхождения

Украинские фамилии иногда похожи на брань. Но если выучить историю своего рода, то они совсем не так обидны. Это касается и фамилии Белябля.

Об истории его происхождения спросил подписчик в сообществе Фейсбук. Его интересует, что это значит.

В комментариях ему ответили довольно шутливо, что эта фамилия может означать балабол, пустомеля, болтун. Однако на самом деле история этой фамилии может иметь более глубокие корни.

Фамилия "Белябля", вероятно, является вариантом фамилии "Белецкий" или имеет румынское происхождение от корня, связанного со словом "белый", как в румынском "bălái". Такая фамилия могла возникнуть как прозвище человека со светлыми волосами или бледной кожей.

По данным портала "Рідні", в Украине насчитывается 96 носителей фамилии Белябля. Наибольшая концентрация людей с этой фамилией наблюдается в северных регионах страны, в частности в Черниговской области, где она имеет самый высокий показатель распространения. Также небольшое количество носителей фамилии проживает в Киевской, Полтавской и других областях центральной Украины, а также в южных регионах.

