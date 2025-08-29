Легендарные фужеры из СССР продают в Украине. Как они выглядят и почему таких больше не делают
Это было престижно в те времена
На украинском рынке появилось предложение для коллекционеров и любителей винтажных вещей. Продают набор из четырех фужеров советских времен в отличном состоянии.
Продавец оценивает комплект в 1200 гривен. Соответствующее объявление появилось на сайте OLX.
По описанию, это фужеры из марганцевого стекла характерного фиолетово-розового оттенка. Их высота – 20 сантиметров.
Где использовали такие фужеры
Подобные фужеры из марганцевого стекла были популярны в СССР с 1960-80-х годов и обычно использовались:
- На торжественных мероприятиях — свадьбах, юбилеях, новогодних празднованиях.
- В ресторанах и кафе советского периода для подачи шампанского и десертных вин
- В домашних условиях как часть "парадной" посуды для особых случаев
- На официальных приемах и банкетах в государственных учреждениях
- В санаториях и домах отдыха для праздничных мероприятий
Марганцевое стекло с характерным розово-фиолетовым оттенком производилось на многих стекольных заводах СССР и считалось достаточно престижной посудой того времени. Сегодня такие предметы ценятся коллекционерами как свидетельство советской эпохи и пример качественного стекольного производства.
