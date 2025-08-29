Легендарные фужеры из СССР продают в Украине. Как они выглядят и почему таких больше не делают

Это было престижно в те времена

На украинском рынке появилось предложение для коллекционеров и любителей винтажных вещей. Продают набор из четырех фужеров советских времен в отличном состоянии.

Продавец оценивает комплект в 1200 гривен. Соответствующее объявление появилось на сайте OLX.

По описанию, это фужеры из марганцевого стекла характерного фиолетово-розового оттенка. Их высота – 20 сантиметров.

Где использовали такие фужеры

Подобные фужеры из марганцевого стекла были популярны в СССР с 1960-80-х годов и обычно использовались:

На торжественных мероприятиях — свадьбах, юбилеях, новогодних празднованиях.

В ресторанах и кафе советского периода для подачи шампанского и десертных вин

В домашних условиях как часть "парадной" посуды для особых случаев

На официальных приемах и банкетах в государственных учреждениях

В санаториях и домах отдыха для праздничных мероприятий

Марганцевое стекло с характерным розово-фиолетовым оттенком производилось на многих стекольных заводах СССР и считалось достаточно престижной посудой того времени. Сегодня такие предметы ценятся коллекционерами как свидетельство советской эпохи и пример качественного стекольного производства.

