Мистика, приведения и страшные крики: где в Украине есть свой загадочный "треугольник" (фото, видео)

На территории Сумской области на месте бывшего хутора Малая Бугайка есть загадочное и мистическое место под названием Бугайский треугольник. О нем ходит множество легенд и мифов, а само лишь название окутано мистическими историями.

Левым углом хутора является село Холодник, правым углом — село Бугаевка. Известно, что есть свидетельства об аномальных явлениях в хуторе начиная с 1930-х годов.

Хутор исчез в 1950-х годах. Уже спустя несколько десятков лет там осталось лишь поле и кладбище.

Кладбище возле Малой Бугайки. Фото: Александр Коваленко

"В 1950 годах хутор сравняли с землей, — рассказывает экскурсовод Александр Коваленко, — выкорчевали фруктовые деревья и распахали под колхозное поле, чтобы даже упоминания об этом населенном пункте не было. Посреди колхозного поля оставили кладбище, ведь там захоронения людей из трех ближайших поселений. Это впервые, когда в советскую жизнь люди сами жаловались на аномальные явления и это имело такие последствия. Жители обращались сначала к председателю колхоза, потом в местный, районный и областной советы", — пишет Цукр, ссылаясь на слова Коваленко.

Ходят рассказы, что именно паранормальные явления на территории треугольника заставили людей буквально сбежать из этого места.

Бугайский треугольник на карте

Исследователи утверждают, что на территории треугольника плохо работают механизмы (часы, тракторные двигатели). Также есть утверждение, что в треугольнике появляются привидения, которые могут агрессивно относиться к людям, могут исчезать мелкие вещи.

Кроме того, некоторые говорят, что время в этом месте может ускоряться или совсем останавливаться, а люди видят галлюцинации, привидений и слышат неизвестные крики.

Одна из самых распространенных легенд – о тени молодой девушки в белом со свечой, которая появлялась в поле ночью и могла сбивать путешественников с дороги.

На месте хутора осталось лишь кладбище

Александр Коваленко рассказывает, что в наши дни в Бугайском треугольнике также происходит что-то странное. В последний раз он был там в 2021 году. Помнит, что из строя выходила техника, а у его товарища резко ухудшилось состояние здоровья. Странно, но как только путешественники вернулись в село Холодник, все начало работать, а товарищ стал чувствовать себя лучше.

"В 1950-х считалось, что этим мистическим явлениям есть объяснения. В советской Украине впервые начали добывать нефть именно на горе Золотуха Роменщины. Один край горы – это село Пустовойтовка, а другой – это хутор Малая Бугайка. Почему такое название горы? Верхний слой – это соль. В солнечную погоду она сверкала, как золото. А под нефтью обнаружили масштабные залежи железной руды. Все эти полезные ископаемые во взаимодействии создают аномальное магнитное поле", — говорит Александр Коваленко.

