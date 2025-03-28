Это место скрывает множество легенд: что можно увидеть на Лысой горе в Киеве (фото)

Уникальное место, где мистика дохристианских верований переплетается с военной историей и удивительной природой

Лысая гора является одним из самых легендарных мест Украины, где мифология, история и природная красота переплетаются. Эта территория давно привлекает внимание тех, кто интересуется мистикой, историей и природой.

Она расположена у метро Выдубичи в Киеве. "Телеграф" расскажет об этом месте подробнее

Мифология и народные верования

По народным поверьям, Лысая гора считается местом встречи нечистой силы. Такие места встречаются по всей Украине. Это название часто связано с дохристианскими верованиями о месте сбора нечистой силы. Современные легенды переплетаются с дохристианскими праздниками, такими как Иван Купала и Коляда, сочетаясь с западноевропейскими традициями, как Геловин и Вальпургиева ночь.

Одним из интереснейших аспектов Лысой горы является ее связь с легендой о сестре основателей Киева, Лыбидь. По легенде, Лыбидь поселилась на этой горе, удалившись от своих братьев. Эта гора в X веке называлась Девичьей горой, что подтверждается историческими документами Киевских монастырей.

Не случайно идол Перуна находится на Лысой горе. Это центр язычества в Киеве. Во времена Киевской Руси волхвы проводили там свои обряды, до сих пор есть люди, подражающие этим традициям. Перун в язычестве – повелитель грома и верховный бог, покровитель князей и дружины.

Лысая гора также связана с многочисленными мистическими событиями. По легендам, именно отсюда во время праздников вылезает нечистая сила. Русалкин овраг, расположенный на территории горы, считают одним из мест, где происходят такие события. Кроме того, на Лысой горе можно найти остатки старых оборонительных сооружений, которые, по мнению некоторых, прячут тайные проходы и подземные ходы.

Одна из известнейших легенд Лысой горы связана с загадочным змеем Уроборосом, который обвивал всю землю, держа свой хвост во рту. По поверью, глава этой могущественной змеи обрела здесь свое вечное спокойствие, а гора стала символом бесконечности бытия. Эта легенда объясняет отсутствие растительности на горе в древности, из-за чего она и получила свое название – Лысая гора.

Лысая гора делится на несколько мистических мест: "Ведьмин овраг", "Русалкино озеро" и "Мертвецкая роща". В "Ведьмином овраге" легко заблудиться, и не один человек зайдя туда, больше не смог вернуться. Также говорят, что из "Русалкиного озера" ночью выходят настоящие русалки. "Мертвецкая роща" получил свое название из-за большого количества захоронений. Жуткую атмосферу рощи подчеркивает старое, заброшенное кладбище, подвал и усохшие деревья.

Отношение к этому месту у киевлян довольно неоднозначное – кто-то к нему безразличен, кто-то о нем практически не знает. А те, кто знают о нем хоть что-то, откровенно опасаются его и считают Лысую гору нехорошим или мистическим местом.

Историческая значимость

В XIX веке на Лысой горе началось строительство крепости, которое являлось частью крупного проекта по строительству нескольких крепостей вокруг Киева. Лысогорский форт был одним из самых мощных в Европе своего времени, но быстро утратил свое боевое значение из-за развития артиллерии и фортификации. Позже форт использовался как склад и тюрьма. Одним из интереснейших аспектов крепости является ее система подземных ходов и поттерн, которые сейчас привлекают искателей приключений и мистики.

Во время Первой мировой войны крепость потеряла свое значение, и после революции 1917 здесь происходили трагические события. По свидетельствам историков, на территории крепости проводились казни политических заключенных, а братские могилы до сих пор остаются местом памяти и почитания.

Природная красота и современность

Сегодня Лысая гора является естественным парком с уникальным ландшафтом. Территория горы доминирует над Днепром и когда-то омывалась водами четырех рек, что делало ее идеальным местом для крепости. Несмотря на потерю части природной территории из-за строительства жилых комплексов, Лысая гора остается популярным местом для тех, кто ищет мистическую атмосферу и природную красоту.

Одним из самых интересных природных объектов на территории Лысой горы является река Лыбидь, протекающая под горой. Лишь 400 метров его общего течения сохранились в природном берегу, что делает эту часть памятником природы местного значения.

Лысая гора в Киеве – это место, где мифология, история и природа переплетаются, создавая уникальную атмосферу, привлекающую многих посетителей. Она до сих пор остается одним из самых интересных мест Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто "плачет" на фасаде дома на Лютеранской. Об этом здании тоже ходят легенды.