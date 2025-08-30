Этот виноград опасен. Как не ошибиться с выбором ягоды

Регулярное употребление винограда может улучшить работу мозга

Виноград – это не только вкусная, но очень полезная ягода. Однако, чтобы он принес только пользу и удовольствие, виноград нужно уметь выбирать.

"Телеграф" рассказывает, как выбрать виноград. Есть несколько признаков, которые помогут сделать это.

Польза винограда

Виноград очень "фотогеничен". Фото: freepik

Эта ягода содержит витамины С, К и В6, а также важные минералы: калий, марганец и медь. Еще одно важное преимущество винограда – высокое содержание антиоксидантов. В кожуре (особенно красных и черных сортов) содержится ресвератрол. Он помогает бороться со свободными радикалами, уменьшает воспаление, замедляет процессы старения и может снижать риск развития онкологических заболеваний.

Какой виноград может навредить

Прежде всего, не стоит есть ягоды с плесенью, гнилью или помятые. Даже если повреждена только часть грозди, плесень уже могла распространиться на остальные ягоды. Употребление такого винограда может привести к отравлению.

На что обращать внимание при выборе винограда:

Ягоды должны быть упругими, целыми, без трещин и повреждений. Виноград может иметь белый налет – это естественный защитный слой, свидетельствующий о свежести.

Виноград обладает приятным, характерным ароматом. Если чувствуется запах брожения, есть ягоды нельзя.

Грозди должны быть плотными, а плодоножки – свежими и зелеными. Если плодоножки сухие и темные, виноград сорван давно.

"Нитратный" виноград — как отличить

Как и любая другая культура, виноград может содержать нитраты соли азотной кислоты. Если фермеры злоупотребляют азотными удобрениями для ускорения созревания и увеличения урожая, уровень нитратов в ягодах может превосходить допустимые нормы. Такой виноград может причинить вред здоровью. Особенно он опасен для детей.

Признаки, что виноград содержит нитраты:

Ягоды слишком большие

Отсутствие аромата или химический запах

Вялость и водянистость ягод

Волокнистые прожилки

