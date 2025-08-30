Этот виноград опасен. Как не ошибиться с выбором ягоды
Регулярное употребление винограда может улучшить работу мозга
Виноград – это не только вкусная, но очень полезная ягода. Однако, чтобы он принес только пользу и удовольствие, виноград нужно уметь выбирать.
"Телеграф" рассказывает, как выбрать виноград. Есть несколько признаков, которые помогут сделать это.
Польза винограда
Эта ягода содержит витамины С, К и В6, а также важные минералы: калий, марганец и медь. Еще одно важное преимущество винограда – высокое содержание антиоксидантов. В кожуре (особенно красных и черных сортов) содержится ресвератрол. Он помогает бороться со свободными радикалами, уменьшает воспаление, замедляет процессы старения и может снижать риск развития онкологических заболеваний.
Какой виноград может навредить
Прежде всего, не стоит есть ягоды с плесенью, гнилью или помятые. Даже если повреждена только часть грозди, плесень уже могла распространиться на остальные ягоды. Употребление такого винограда может привести к отравлению.
На что обращать внимание при выборе винограда:
- Ягоды должны быть упругими, целыми, без трещин и повреждений. Виноград может иметь белый налет – это естественный защитный слой, свидетельствующий о свежести.
- Виноград обладает приятным, характерным ароматом. Если чувствуется запах брожения, есть ягоды нельзя.
- Грозди должны быть плотными, а плодоножки – свежими и зелеными. Если плодоножки сухие и темные, виноград сорван давно.
"Нитратный" виноград — как отличить
Как и любая другая культура, виноград может содержать нитраты соли азотной кислоты. Если фермеры злоупотребляют азотными удобрениями для ускорения созревания и увеличения урожая, уровень нитратов в ягодах может превосходить допустимые нормы. Такой виноград может причинить вред здоровью. Особенно он опасен для детей.
Признаки, что виноград содержит нитраты:
- Ягоды слишком большие
- Отсутствие аромата или химический запах
- Вялость и водянистость ягод
- Волокнистые прожилки
