Комсомолец без усов и "под колпаком" у милиции: каким был в молодости Лукашенко (фото)

Марионетка Путина дожил до 71 года. А мог и не стать диктатором

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который в эту субботу отмечает 71-летие, в юности и не планировал политическую карьеру. Он был "первым парнем в деревне", работал простым учителем и мечтал стать журналистом.

Лукашенко родился 30 августа 1954 года в поселке Копысь Оршанского района Витебской области Белорусской ССР. Провел детство и юность в деревне Александрия Шкловского района Могилевской области. Воспитывался без отца, а его мать работала дояркой на ферме. Будущий диктатор вырос в колхозе "Днепровский".

С детства Лукашенко проявлял бунтарский характер и даже стоял на учете в милиции. Учился в музыкальной школе игре на баяне, поэтому в родной деревне он не пропускал ни одного праздника. Играл в футбол и мечтал стать журналистом и даже не думал об отращивании усов.

Александр Лукашенко в молодости

Здесь Лукашенко без усов

После окончания средней школы в 1971 году Лукашенко поступил в Могилевский педагогический институт, где в 1975 году получил диплом учителя истории и обществоведения. Работал учителем и секретарем комитета комсомола в школе города Шклов.

В 1975 году он служил в пограничных войсках КГБ, а после демобилизации продолжил карьеру в комсомольской и партийной работе. В 1985 году Лукашенко окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию и получил специальность экономиста агропромышленного производства.

Здесь бацька решился на смену имиджа

В 1990 году "комсомолец" был избран депутатом Верховного Совета Белоруси, где возглавил комиссию по борьбе с коррупцией. В 1994 году стал первым президентом Республики Беларусь.

Как сейчас выглядит Лукашенко. Фото: Getty Images

