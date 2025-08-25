В его честь названа улица в элитном районе Киева: как выглядит могила большого друга Украины Джона Маккейна

Республиканец умер ровно 7 лет назад

Этот день в истории отметился смертью республиканца Джона Маккейна. Американский сенатор, умерший 25 августа 2018 года, был награжден орденом Свободы за поддержку Украины в ее стремлении к независимости, а после смерти оказался в списке санкций РФ.

Джон Маккейн был большим другом украинцев. "Телеграф" рассказывает, что известно о политике, его поддержке Украины, причине смерти и как выглядит могила выдающегося американца.

Сын офицера и плен

Родился 29 августа 1936 года на авиабазе ВВС США "Коко Соло" в Панаме (в то время арендованная США Зона Панамского канала), в семье военного. В детские годы Джон часто менял место жительства, поскольку его отца неоднократно переводили по службе.

Маккейн был ветераном ВМС США и одним из самых влиятельных политиков своей эпохи. Во время войны во Вьетнаме он более 5 лет провел в плену. После возвращения на родину начал политическую карьеру, с 1987 года представлял штат Аризона в Сенате США.

Джон Маккейн в молодости. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Поддержка Украины и критика России

Маккейн был последовательным сторонником независимости и свободы Украины. Он приезжал в Киев во время Революции достоинства в декабре 2013 года, выступал на Майдане и выражал солидарность с украинцами. Политик резко осуждал аннексию Крыма Россией и агрессию на Донбассе, призывал усилить санкции против Кремля и поставлять Украине оружие. Республиканец открыто критиковал политику российского президента Путина и называл его "угрозой для мирового порядка".

Фото: Getty Images

Два брака и дети

Сенатор был женат дважды. В первом браке с моделью Кэрол Шепп у него было трое детей. Второй раз политик женился на преподавательнице Синди Хенсли. В этом браке у сенатора родились двое сыновей и дочь, а в 1991 году семья удочерила девочку из Бангладеш.

Джон с женой Синди Маккейн. Фото: Getty Images

Болезнь и смерть

В 2017 году у политика диагностировали глиобластому — агрессивную форму рака головного мозга. Он прошел курс лечения, но в августе 2018 года семья объявила о прекращении терапии. Джон Маккейн скончался 25 августа 2018 года на 82 году жизни.

Похороны Джона Маккейна. Фото: Getty Images

Как выглядит могила Джона Маккейна: фото

Маккейн был похоронен 2 сентября 2018 года на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд. Его могила выглядит скромно: серая гранитная плита с именем и датами жизни. Также возле мужа планирует быть похоронена его жена Синди. На плите уже прописана ее дата рождения и имя:

Джон Маккейн и Украина

Смерть американца особенно огорчила украинцев. Чтобы почтить память политика, люди приносили цветы в память о сенаторе к посольству США в Киеве.

Люди несут цветы в память о Маккейне к посольству США в Киеве, 28 августа 2018 года. Фото: Getty Images Люди несут цветы в память о Маккейне к посольству США в Киеве, 28 августа 2018 года. Фото: Getty Images

В апреле 2019 года в честь Джона Маккейна была переименована одна из улиц в элитном районе Киева — на Печерске. Ранее улица носила имя советского чекиста Ивана Кудри.

Улица Джона Маккейна в Киеве. Фото: wikipedia.org

Ранее сообщалось, что в Житомирской области появился памятный знак в честь самого высокого украинца Леонида Стадника. Рост мужчины составлял более 2,5 метров.