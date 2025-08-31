Гороскоп на 1 сентября: приятные мелочи у Тельцов, новые перспективы у Стрельцов
Что бы ни случилось, важно действовать в своих интересах
В 2025 году многих знаков Зодиака ждут важные перемены в жизни. Тем временем "Телеграф" предлагает гороскоп на завтра, 1 сентября, чтобы вы знали, чего ожидать от первого понедельника осени.
Овен (21 марта — 20 апреля)
В отношениях возможен неожиданный "третий участник". Ситуацию стоит решать не ревностью, а мудростью и тонким подходом. В любых контактах завтра особенно важны сдержанность и дипломатичность.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Не торопитесь с новыми начинаниями. Если позволит ситуация, проведите этот день в свободном ритме. Уделите время отдыху и приятным мелочам. Хорошо вернуться к делам, которые долго откладывались: сейчас есть шанс закрыть большинство из них.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Вселенная подарит мощный заряд позитивной энергии, который поможет добиться успеха в разных сферах жизни. Важно научиться говорить "нет" токсичным людям и действовать прежде всего в собственных интересах.
Рак (22 июня — 22 июля)
В общении с людьми завтра стоит проявить больше терпения и такта. Это поможет избежать обид и сохранить гармонию даже в непростых ситуациях. Вечер лучше посвятить отдыху, отвлечься от повседневных забот и настроиться на спокойствие.
Лев (23 июля — 23 августа)
Уделите внимание внешности — есть шанс завести новые приятные знакомства. День благоприятен для любых начинаний: многое может получиться с первой попытки. Космическая энергия будет на вашей стороне, так что используйте ее по максимуму.
Дева (24 августа — 23 сентября)
В течение этого понедельника не исключены слухи или неприятные разговоры за вашей спиной. Вторая половинка может проявить ревность или задать непростые вопросы. Воспринимайте это как знак искренней заинтересованности и стремления быть ближе.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Откажитесь от идей о глобальных переменах — для них еще придет время. Зато завтра прекрасно удастся планирование: составьте список задач и наметьте новые цели. Это поможет легче справиться с грядущими трудностями.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
В этот день ночные светила пребывают в гармонии, поэтому неожиданных перемен в личной жизни и работе не предвидится. День обещает быть спокойным и приятным, отлично подходящим для размеренной работы и общения онлайн.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Вселенная этого понедельника будет благосклонной и откроет перед вами новые перспективы. Главное — избегать фальши и не поддаваться на слухи или сплетни, касающиеся вас и вашей семьи.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Полученные знания завтра помогут приблизиться к своему призванию и занять достойное место в жизни. Однако не требуйте от себя чрезмерной активности — лучше уделить внимание спокойным делам и привычным занятиям.
Водолей (20 января — 19 февраля)
День благоприятен для творческих Водолеев и для тех, кто работает в торговле или недвижимости. Не исключены новые предложения о работе и интересные романтические знакомства. Это удачное время для покупок.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Многие вопросы, связанные с финансами и личной жизнью, в этот день будут решаться в вашу пользу. Вечером лучше посвятить время отдыху в кругу друзей или устроить семейное веселье.