Капучино, латте и лавандовый раф только в мечтах: какой "шмурдяк" пили в СССР

Прибегали к употреблению странных напитков

В Советском Союзе ароматный кофе, знакомый сегодня в каждом кафе или супермаркете, был редкостью. Качественный напиток практически не попадал на полки.

"Телеграф" расскажет, какой кофе пили в те времена. А также чем заменяли напиток.

Чаще всего людям предлагали растворимый кофе, который в народе пренебрежительно называли "шмурдяком". Она имела резкий вкус, слабый аромат и мало напоминала настоящий кофе.

Зерновой кофе считался дефицитом. Ее можно было найти только в крупных городах, в специальных отделах или достать "по знакомству". Даже если удавалось купить зерна, они часто были старыми, неправильно хранились, а помол неравномерен. В результате напиток терял вкусовые свойства и превращался в горькую жидкость.

Большинство советских семей искали альтернативу. Популярными заменителями стали цикорий, ячмень или другие зерновые смеси, выдававшиеся за кофе. Для многих именно они были ежедневным "кофе на завтрак". Настоящий же, душистый и качественный кофе советские люди могли попробовать только за границей или получив его в подарок от родственников.

Сегодня же ситуация кардинально иная. Кофе можно купить на любой вкус и кошелек – от классического эспрессо до авторских напитков с сиропами, специями или молоком разного происхождения. В кафе подают холодные лате, флет-вайты, капучино, а для избегающих кофеина есть и специальные бескофеиновые сорта. То, что когда-то было недостижимой роскошью, ныне стало частью повседневности.

