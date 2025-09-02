Вот как нужно готовиться к 1 сентября: студенты КПИ стали героями ТикТок (видео)

Ролик активно комментируют в сети

Студенты "зачистили" полочки с алкоголем на посвящение 1 сентября. Магазин "Фора" возле поляны Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского показали в сети.

Соответствующее видео опубликовано в ТикТок. Ролик уже набрал сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков.

Комментаторы писали, что нет ничего стабильнее студенческой жизни и тоже хотели присоединиться. Кажется, часть зрителей с ностальгией вспоминала схожие времена и мероприятия в своей жизни.

В то же время, некоторые украинцы писали, что покупать так много воды – это признак слабости. Другие наоборот отмечали, что напиваться в хлам вредно для здоровья и кошелька, и вообще непонятно, зачем это делать.

Кто-то отвечал, что раньше так было каждую пятницу, а другие жалели родителей, которым надо запасаться успокоительным с началом нового учебного года.

В общем, вывод все-таки таков: студенты – есть студенты.

