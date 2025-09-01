"Лабубу" и "Балерина Капучино" пришли на День знаний в киевские лицеи: что они там делали

Дети очень обрадовались появлению таких необычных гостей

Новый учебный год начался для школьников 1 сентября. Украинские дети посетили торжественные линейки. У кого-то они проходили традиционно, а вот другие школы зажигали по-особому.

На празднование в украинские лицеи пришли трендовые персонажи из Тик Ток. Подходящие видео распространяются в социальных сетях.

На фото видно, как во дворе одной из киевских школ проходит необычная линейка. Среди толпы детей и родителей в белых праздничных рубашках заметить огромную белую мягкую игрушку – это популярный персонаж "Лабубу". Дети очень обрадовались, когда увидели его возле школы.

Также была и девушка в ярко-розовом костюме – это "Балерина Капучино". Эмоции школьников говорят сами за себя – улыбки, удивленные лица и искренний восторг от необычных гостей сделали этот День знаний по-настоящему незабываемым.

Кто такие Лабубу и Балерина Капучино

"Лабубу" — это милый белый персонаж в виде мягкой игрушки, ставший настоящей интернет-сенсацией. Этот персонаж быстро завоевал сердца детей и подростков благодаря своему милому виду и присутствию в популярных видео и мемах в социальных сетях. Лабуба часто появляется в TikTok и Instagram, где набирает миллионы просмотров.

"Балерина Капучино" — это образ сочетания хрупкой балерины в розовой пачке и чашки капучино вместо головы. Ее большие глаза, безобразный макияж и выразительное лицо сделали ее фавориткой среди зрителей. Согласно вымышленному лору, она была в отношениях с "Капучино Ассасино", но предала его с Тралалеро Тралала. Так появилась целая мемдрама.

