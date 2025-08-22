Никогда такого не было, и вот снова. Как МОН провалило 1 сентября

"Телеграф" выяснял, почему украинские школы снова столкнулись с дефицитом книг, и кто в этом виноват

Приближается 1 сентября, а школы еще не получили почти половину нужных учебников. Народный депутат Сергей Бабак сообщил, что ситуация особенно критична с книгами для детей с особыми образовательными потребностями, потому что ни одного учебника шрифтом Брайля еще не доставили. Между тем, до начала учебного года осталось всего несколько дней.

"Телеграф" рассказывает, почему возникают такие задержки с доставкой книг в школы. Мы проанализировали данные депутата и получили его дополнительный комментарий, чтобы объяснить причины и последствия этой ситуации.

Снова "неожиданно" наступает 1 сентября, а учебников – как кот наплакал!

Сергей Бабак напомнил, что 1 сентября наступает каждый год и показывает, насколько готова система образования к новому году. Депутат отметил, что комитет уже третий год смотрит за доставкой учебников. Обеспечить школы новыми книгами перед началом обучения – это базовое дело, которое государство должно сделать.

В этом году из бюджета было выделено более 1 миллиарда 402 миллионов гривен на подбор, печать и доставку учебников. За эти деньги планировалось выдать 8,7 миллиона экземпляров для 8 класса Новой украинской школы. Также должны были напечатать 30 тысяч книг шрифтом Брайля и почти 312 тысяч учебников для детей с особыми образовательными потребностями. Подписали 110 договоров на печать 8,6 миллиона экземпляров.

1 сентября как тест на профпригодность МОН

Часть учебников, а именно 67,3 процента, должны были доставить через областные книжные базы, как обычно. Остальные — по новому способу, прямо из издательств в школы, с регистрацией в электронной системе АИКОМ. По состоянию на 18 августа в областные базы привезли 5,2 миллиона из нужных 5,8 миллиона учебников, то есть 90,58 процента. Но в школы попало только 4,1 миллиона, что составляет 78,6 процента. Выходит, каждый пятый учебник еще не дошел до места назначения.

По новому механизму ситуация хуже: из 2,8 миллиона экземпляров доставили только 307 тысяч, то есть 10,64 процента. В общей сложности из 8,7 миллиона запланированных учебников в школы поступило лишь 4 миллиона 462 тысячи 691 экземпляр, что равняется 51,18 процента.

Особняком стоит вопрос учебников для детей с особыми образовательными потребностями. На этот год предусмотрели деньги на 30 тысяч книг шрифтом Брайля. Заключили 6 договоров на печать 6 тысяч 549 экземпляров. Но по состоянию на данный момент ни одного из них не доставили в школы. Для детей с нарушениями зрения такие учебники – единственный способ учиться. Без них учащиеся не могут получить образование на равных условиях с другими.

Миллиард на ветер? Как государство "осваивает" бюджет на учебники

Чтобы узнать причины задержек, мы попросили дополнительный комментарий у Сергея Бабака. Он ответил на вопрос, почему не напечатали нужное количество учебников шрифтом Брайля, будут печатать еще и на какой стадии отправка уже готовых книг.

Вот что сказал депутат: "Мы сейчас имеем оперативные данные по доставке, будем разбирать это на одном из заседаний комитета. Нужно поднять данные предыдущих комитетов, потому что еще весной мы видели потенциальные проблемы с печатью учебников. Поздно объявляется конкурс, потому что долго проводится экспертиза, в некоторых случаях, например, издатели могут не податься на конкурс и другие проблемы. Однако все равно государство обязательно должно обеспечить детей учебниками, особенно тех, в которых особые образовательные потребности. Поэтому я считаю, что это проблема Министерства образования и науки".

По словам нардепа, потребность в книгах профинансирована государством полностью, но МОН не смог распорядиться этими деньгами.

Деньги есть, учебников нет: как МОН провалило менеджмент

"Есть 2 категории учебников — те, которые сразу пишутся шрифтом Брайля, а есть те, которые сначала печатаются на украинском языке, а потом адаптируется шрифтом Брайля. И здесь мы уже не раз обращали внимание в комитете, что очень поздно проводится конкурс на обычный учебник. А потом, когда издатель выиграет конкурс, ему же нужно время на подготовку аналога шрифтом Брайля", — объясняет нардеп. Задержки с конкурсами на обычные учебники влекут проблемы с адаптацией. Комитет планирует разобрать это на заседании с учетом данных с весны.

Ситуация с учебниками требует немедленного вмешательства МОН, включая оптимизацию конкурсов, усиление контроля за подрядчиками и улучшение логистики. В противном случае тысячи детей, особенно с особыми образовательными потребностями, останутся без необходимых материалов.

