Вера Брежнева похвасталась отдыхом за границей: с кем певица проводит время (фото)

Певица отдыхает в Европе

Известная певица Вера Брежнева активно делится своей жизнью в социальных сетях. Теперь знаменитость продемонстрировала фанам, куда отправилась в отпуск и с кем проводит время.

Певица уехала на отдых в Италию с большой компанией: мамой Тамарой Галушкой, подругой и модельером Екатериной Сильченко, ее мамой и дочерьми. Они арендовали дом на месяц. Женщины позировали в красивых нарядах и посещали местные заведения. Соответствующими фото знаменитости поделились в инстаграмме.

"На один месяц в одном домике собрались: 2 водолея (мы), 2 близнеца (мамы); 2 стрелка (дочки). И еще много прекрасных женщин", — рассказала Сильченко.

Вера Брежнева и Катя Сильченко, Фото: Инстаграм Кати Сильченко

Тамара Галушка и Нина Сильченко, Фото: Инстаграм Кати Сильченко

Вера Брежнева и Катя Сильченко, Фото: Инстаграм Кати Сильченко

Через некоторое время Вера сменила страну для отдыха и переехала во Францию. Исполнительница обнародовала фотографии, как отдыхает с друзьями на террасе. Также Брежнева позировала с бокалом у бассейна и играла в карты.

"Французские каникулы. Целую", — подписала фото Вера.

Вера Брежнева с друзьями во Франции, Фото: Инстаграм Веры Брежневой

Вера Брежнева с друзьями во Франции, Фото: Инстаграм Веры Брежневой

Вера Брежнева во Франции, Фото: Инстаграм Веры Брежневой

Ранее "Телеграф" писал, что думает о Вере Брежневе экс-участница "ВИА Гры" Алена Винницкая. Она не слишком благосклонно высказалась о бывшей коллеге.