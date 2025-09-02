Открытый гроб и много цветов: как во Львове проводят в последний путь Андрея Парубия (фото)

Эксклюзивный фоторепортаж с прощальной церемонии во Львове

Во вторник, 2 сентября, во Львове проходит церемония прощания с Андреем Парубием. Народного депутата застрелили в субботу, 30 августа, подозреваемый уже задержан полицией. Вечером 1 сентября в архикафедральном Соборе святого Юра проходил парастас, на котором собрались сотни людей.

"Телеграф" рассказывает, как проходит прощание с Андреем Парубием и представляет эксклюзивный фоторепортаж со Львова.

Прощание с Андреем Парубием во Львове

Сегодня, 2 сентября, в Архикафедральном Соборе святого Юра начался чин похорон убитого нардепа Андрея Парубия. На прощальную церемонию в храме собрались много людей, среди которых украинские политики и общественные деятели.

Прощание с Андреем Парубием

Прощание с Андреем Парубием

Андрей Парубий лежит в открытом гробу, родные не стали закрывать тело от людей, который пришли проститься с бывшим спикером Верховной Рады. В соборе святого Юра очень много людей, все несут цветы к гробу с политиком. Священник читает поминальную проповедь.

Прощание с Андреем Парубием

На похороны Парубия приехали Петр и Марина Порошенко, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, Юрий Луценко и многие други е украинские политики.

Прощание с Андреем Парубием

Прощание с Андреем Парубием

Прощание с Андреем Парубием

Прощание с Андреем Парубием

Прощание с Андреем Парубием

Прощание с Андреем Парубием

После прощания в Соборе святого Юра траурная процессия пройдет через город к Площади Рынок, где львовяне и все собравшиеся смогут отдать последнее уважение убитому Андрею Парубию. После прощания на площади гроб похоронят на Лычаковском кладбище во Львове.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?

Напомним, в субботу, 30 августа, Андрея Парубия застрелил неизвестный мужчина, который прикинулся доставщиком с рюкзаком Glovo. Он совершил восемь выстрелов прямо посреди улицы и быстро скрылся с места происшествия. В результате стрельбы народный депутат и один из руководителей Самообороны Майдана в 2014 году Парубий погиб.

Подозреваемого в убийстве нардепа задержали спустя чуть более, чем через сутки. Мужчина 52 лет родом со Львова успел избавиться от оружия, сжег свои вещи и уехал в Хмельницкую область, чтобы "залечь на дно". Как рассказал следователям подозреваемый, к убийству его подтолкнули российские спецслужбы.

Как оказалось, у мужчины в боях под Бамутом пропал без вести сын-военнослужащий. После этого он начал мониторить российские сайты и ресурсы, чтобы найти хоть какую-то информацию о сыне-военном. Этим воспользовались вражеские спецслужбы — они обещали вернуть тело сына, если мужчина согласиться убить "любого украинского известного политика". Подозреваемый выбрал Андрея Парубия, так как знал, где он живет и встречал его в городе. Сейчас следственные действия продолжаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардеп Алексей Гончаренко объяснил, кому понадобилось убивать Парубия. По его мнению, это очень плохо.