Без нее не обходилось ни одно застолье: какая сытная намазка идеально сочеталась со свежим хлебом

Ее до сих пор готовят

В советской кухне было много блюд, которые очень часто были на застолье. Среди них был, например, заливной язык или намазка на хлеб из кабачковой икры.

Кабачковая икра с майонезом была универсальной. Ее ставили как на праздничный стол, так и ели в обед или во время ужина, как напоминает "Телеграф".

Как готовили кабачковую икру с майонезом

Как ее готовили

Готовилось это блюдо максимально просто: свежие или запеченные кабачки очищали от кожуры, натирали на терке или измельчали блендером. Затем кабачковую массу жарили на растительном масле до золотистого цвета, а после добавляли щедрую порцию майонеза. Солили, перчили, иногда добавляли чеснок. Все тушилось, пока смесь не превращалась в кремообразную пасту, которую потом мазали на хлеб.

Это было очень вкусно, особенно, когда дома есть свеженький хлеб. Иногда ее могли есть просто так, без первого или второго блюда.

