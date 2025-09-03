Никаких видеозвонков и смс, а связь только по проводам: как в СССР обходились без смартфонов

Сегодня эти технологии выглядят архаичными

В советское время телефонная связь выглядела совсем иначе, чем сегодня. Смартфонов не существовало, мобильная связь была недостижимой мечтой, а коммуникация происходила исключительно по проводам.

А также какие альтернативы были в то время.

Стационарный телефон дома считался роскошью. Получить его было сложно — установку телефонной линии часто ждали по несколько лет. В некоторых семьях аппарат переходил "по наследству" от старших членов семьи.

Те, кому телефон не выделили, пользовались общественными будками или телефонами. Звонки совершали за монеты или специальные жетоны. Также можно было обратиться на почту: там заказывали междугородний звонок и оператор вручную соединял абонентов через коммутатор.

Разговор на расстоянии тогда был настоящим событием. Междугородние звонки приходилось ждать несколько часов, а продолжительность разговора часто ограничивалась. Современных смс или видеозвонков, конечно, не было — максимум можно было договориться о времени и месте встречи заранее.

Сегодня эти технологии выглядят архаичными, но их следы остались. Во многих квартирах советской застройки до сих пор можно найти специальные телефонные розетки.

