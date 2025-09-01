Современные дети и не слышали о таком, а в СССР 1 сентября проводили странные уроки

Сейчас дети идут на стандартные уроки в соответствии с расписанием

В школах Советского Союза 1 сентября отмечали День знаний. Праздник официально был введен в 1984 году, но и до этого учебный год в большинстве своем начинался именно в этот день.

"Телеграф" расскажет, какие уроки преподавали в этот день школьникам. А также, как изменилось обучение сейчас.

Начиналось все с торжественной линейки, где учащиеся поздравляли учителей цветами, а первоклассники традиционно шли в школу с большими букетами. После поздравлений проводился первый урок, носивший воспитательный и идеологический характер.

Тематика этого урока изменялась в зависимости от времени:

• в 1940–1950-х школьники слушали рассказы о героях войны;

• в 1960–1970-х — о строительстве коммунизма, космосе и достижениях науки;

• в 1980-х — о мире, гражданском сознании, советской Родине.

Обычных уроков в этот день не проводили — все внимание было направлено на символический старт учебного года и формирование настроения учащихся.

Сегодня же 1 сентября в украинских школах также начинается торжественная линейка, однако она длится около получаса. После этого дети идут на стандартные уроки в соответствии с расписанием. Таким образом, День знаний в современных школах больше сохраняет праздничный формат, но не откладывает учебный процесс, в отличие от советской практики.

