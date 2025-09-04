Могло стать бранью, а вместо этого имеет благородное значение. Люди с какой фамилией не обделены в жизни

Есть разные версии происхождения

Украинские фамилии могут звучать странно, некрасиво и даже оскорбительно. Вместо этого их значения могут удивить многих, как например Пильгуй.

О значении этой фамилии спросил у Facebook-сообщества пользователь Виктор Леви. Он попросил объяснения.

Что означают фамилии Пильгуй (когда-то вратарь Днепра), Пильгук (один из авторов школьных учебников по литературе)? Не думаю, что произошли от такого вполне книжного слова, как спрашивает он

В комментариях ему ответил Виталий Брудновский, объяснивший этимологию этих необычных фамилий. По его словам, "от льготировать — ослаблять, облегчать кому жизнь через какие-то льготы". Он отметил, что это связано с кожевничеством, где используется пилган (пила, пильга) — это просто бревно или перен, лежащий как бревно, неповоротлив.

А еще говорят, что от пильх — уй, где польх стал льготой, потому что будто никто не захотел, чтобы было пильх — уй. Вот и стали Пильгуями, потому что это не то. Он и детишек насмехается. А кто то польх, то, наверное, все знают, говорит комментатор

По данным исследования распространения украинских фамилий, на сегодняшний день в Украине проживает 582 человека с фамилией Пильгуй. Наибольшая концентрация носителей этой фамилии наблюдается в восточных и центральных областях страны, в частности, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Также заметно распространение фамилии в некоторых районах Киевской, Черкасской и Кировоградской областей. Такая география может свидетельствовать об исторических миграционных процессах или особенностях расселения предков носителей этой фамилии.

Альтернативные версии происхождения

Кроме приведенного объяснения, существуют другие теории происхождения фамилии Пильгуй. Оно может происходить от древнего славянского корня, связанного с обработкой древесины или ремесленной деятельностью.

Также возможно, что фамилия имеет топонимическое происхождение от названия местности или географического объекта, где жили предки носителей этой фамилии. В разных регионах Украины подобные фамилии могли формироваться по-разному в зависимости от местных диалектов и особенностей языка.

Ранее "Телеграф" писал, какая украинская фамилия имеет очень неожиданное происхождение.