Могло стати лайкою, а натомість має благородне значення. Люди з яким прізвищем не обділені в житті

Є різні версії походження

Українські прізвища можуть звучати дивно, некрасиво та навіть образливо. Натомість їх значення можуть здивувати багатьох, як от наприклад Пільгуй.

Про значення цього прізвища запитав у Facebook-спільноті користувач Віктор Леві. Він попросив пояснення.

Що означають прізвища Пільгуй (колись воротар Дніпра), Пільгук (один із авторів шкільних підручників із літератури)? Не думаю, що походять від такого цілком книжкового слова, як "пільга, питає він

У коментарях йому відповів Віталій Брудновський, який пояснив етимологію цих незвичних прізвищ. За його словами, "від пільгувати — послабляти, полегшувати комусь життя через якісь пільги". Він зазначив, що це пов'язане з чинбарством, де використовується пілган (п'іла, п'ільга) — це просто колода або перен, що лежить як колода, неповороткий.

А ще кажуть, що від пільх — уй, де пільх став пільгом, бо ж ніби ніхто не схотів, щоб було пільх — уй. От і стали Пільгуями, бо ж то не те. Він і дітвора насміхається. А хто то пільх, то, певно, усі знають, каже коментатор

За даними дослідження поширення українських прізвищ, на сьогодні в Україні мешкає 582 особи з прізвищем Пільгуй. Найбільша концентрація носіїв цього прізвища спостерігається у східних та центральних областях країни, зокрема у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях.

Також помітне поширення прізвища у деяких районах Київської, Черкаської та Кіровоградської областей. Така географія може свідчити про історичні міграційні процеси або особливості розселення предків носіїв цього прізвища.

Альтернативні версії походження

Крім наведеного пояснення, існують інші теорії походження прізвища Пільгуй. Воно може походити від давнього слов'янського кореня, пов'язаного з обробкою деревини або ремісничою діяльністю.

Також можливо, що прізвище має топонімічне походження — від назви місцевості чи географічного об'єкта, де жили предки носіїв цього прізвища. У різних регіонах України подібні прізвища могли формуватися по-різному, залежно від місцевих діалектів та особливостей мови.

