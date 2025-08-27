Толстозадый пузань и лентяй: какая украинская фамилия имеет очень неожиданное происхождение
Вас удивит объяснение
Украинские фамилии могут не только удивить, но и насмешить. Среди таких названия, которые напоминают женский половой орган, а также характеризуют внешность или черты характера человека.
О происхождении необычной фамилии спросили у Facebook-сообщества "Украинская фамилия". Автор сообщения интересуется, что означает фамилию Теледида.
Пользователи социальной сети не остались в стороне и поделились своими версиями происхождения этого необычного названия.
Одна из участниц обсуждения объяснила любопытный случай полного совпадения фамилии с его значением. По ее словам, эта фамилия может происходить из белорусского языка, где "теледида" означает " телевидение ", а с польского — "видео".
Другой комментатор предложил другую версию, что эта фамилия имеет отрицательную эмоциональную окраску и может характеризовать человека как "брюхатый", "пузань" или "толстозадый". Также он добавил такие возможные значения как "перень", "лентяй", "лентяйка".
А вот искусственный интеллект Gemini приводит альтернативное объяснение, что фамилия Теледида может означать "удаленный, который далеко видит" или "видящий далеко".
Следует отметить, что согласно данным портала "Рідні", фамилия Теледида зафиксирована в Украине — его носят 19 человек, преимущественно в центральных и восточных регионах страны.
