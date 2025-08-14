Это украинская фамилия страх для детей. Причем здесь школа

Обе фамилии имеют профессиональное происхождение

Фамилии Школа и Школьник распространены в Украине. Для украинцев они ассоциируются со школой.

"Телеграф" расскажет, что они означают. Стоит отметить, что в Украине проживают более 2 тысяч человек с необычными фамилиями, которые сразу напоминают об образовании.

По данным портала "Рідні", 1380 украинцев носят фамилию Школа. А еще 692 человека имеют фамилию Школьник.

География распространения этих родовых имен достаточно увлекательна. Носители фамилии Школа чаще всего проживают в центральных и восточных областях Украины. Наибольшая концентрация наблюдается на Полтавщине, Черкасщине и в отдельных районах Киевской области. Также значительное количество людей с этой фамилией проживает в Харьковской и Днепропетровской областях.

Фамилия Школьник имеет другое географическое распределение — его носители в основном живут в регионах страны. Больше всего их во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской, хотя многие представители этой фамилии можно встретить и в центральной Украине.

Что означают эти фамилии

Обе фамилии имеют профессиональное происхождение и связаны с образовательной сферой прошлого. Школа — эту фамилию могли получить предки, работавшие при церковных школах, были писцами или занимались обучением детей. В древности школами также называли церковные хоры, поэтому носители этой фамилии могли происходить от церковных певцов.

Школьник означает ученика, студента или просто образованного человека. В эпоху, когда грамотность была редкостью, прозвище "школьник" могло закрепиться за теми, кто умел читать и писать или долго учился.

