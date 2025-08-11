Трамп имеет родственников среди украинцев? Сколько в Украине людей с похожей фамилией (карта)

Таких фамилий всего 5

Дональд Трамп известен на весь мир, ведь он президент США. А знали ли вы, что у украинцев есть похожая фамилия?

"Телеграф" расскажет поподробнее. А также, где живут эти люди.

По данным портала "Родни", в нашей стране проживают люди с несколькими вариантами фамилии, похожей на фамилию американского президента. Это интересное лингвистичное совпадение, не имеющее никакой связи с известной политической семьей из США.

Наиболее распространена фамилия Трамполец — его носят 9 человек, проживающих преимущественно в восточной части Украины. На картах видно, что эти люди сосредоточены в нескольких районах.

Фамилии Трампольская и Трампольский имеют по 3 носителя каждую. Эти семьи живут в центральной части страны, что свидетельствует о возможном совместном происхождении этих вариантов.

Наименее распространены Трампус и Трамптова — каждая из этих фамилий встречается только у одного человека. Первое зафиксировано на юге Украины, второе – на западе.

Стоит отметить, что сходство с фамилией американского президента случайно. Украинские варианты имеют собственную этимологию и исторические корни, которые уходят в традиции словообразования в украинском языке. Такие совпадения не редкость в мировой практике — похожие по звучанию фамилии могут возникать независимо в разных культурах и языках.

