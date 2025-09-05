Укр

Как одним словом назвать хитрого, пронзительного и коварного человека: это понятие должен знать каждый

Марта Иваненко
Украинский язык умеет удачно описывать характер человека одним словом
Это слово может передать характер и нравственную оценку точнее, чем современные слова-синонимы

Как часто вы встречаете людей, которые всегда ищут выгоду, хитрят и используют других в своих интересах? В украинском языке для такого типа характера есть свое яркое слово — "суціга".

"Телеграф" рассказывает о нем. Этот термин описывает пронзительного, ловкого, иногда коварного человека, проходимца, который искусно манипулирует обстоятельствами в свою пользу.

Он сохранился в народной речи и литературе, демонстрируя богатство украинского языка и способность одного слова передать сложный характер.

В литературе "суціга" часто изображает персонажей с отрицательными чертами: хитрых, коварных, пользующихся слабостями других. Например, в произведениях Котляревского читаем: "Ти знаєш, він який суціга, Паливода і горлоріз; По світу як іще побіга, Чиїхсь багацько виллє сліз". Здесь слово передает не только хитрость, но и нравственную оценку человека.

Слово родственно "сутяга", но имеет четко отрицательный оттенок. Его часто используют, чтобы подчеркнуть сомнительность и нежелательность действий человека. В поэтических текстах оно приобретает переносное значение, например: "Тільки я… Проживаю, мов суціга, В самотині тут одна, Поки прийде смерть страшна".

И хотя "суціга" довольно редко встречается в быту, это слово способно передать характер и моральную оценку точнее, чем современные слова-синонимы.

