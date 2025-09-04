Забудьте про Машу, Дашу и Наташу: как правильно звучат эти имена на украинском

Эксперт объяснила, как правильно обращаться к украинкам

В украинском языке есть много слов, с написанием или произношением которых возникают некоторые проблемы. То же самое касается и имен, ведь очень много российских форм, например: Маша, Даша, Лена, Света и так далее.

Наталья Гевко в проекте "Как правильно" рассказала, как нужно писать разговорные формы женских имен. Для каждого из них существует несколько вариантов.

Например:

Наташа — Ната, Наталка, Наталя.

Маша — Маруся, Марічка или Марійка.

Даша — Дара, Даруся, Дарця или Даринка.

Катюша — Катруся, Катря или Катеринка.

Ириша — Руся, Іринка, Орися, Оринка.

Кристина — Христя, Христина.

Анюта — Ганнуся, Ганя, Ганця. К слову, это имя еврейского происхождения и пришло в греческий язык из иврита, поэтому Ганна намного ближе к оригиналу, чем Анна.

Имена Лена, Алена и Света не годятся с точки зрения украинской фонетики и морфемики. А уже Оленка и Світланка звучат по-украински.

"Светлана в украинском языке может сокращать до Лана, а Оленка — до Лена (не Лєна)", — говорит эксперт.

Также украинскому языку присущи сокращения женских форм имен, с окончаниями "ця", например: Ганця, Янця, Дарця, Вірця, Юльця, Ольця, Гальця, Любця.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что написание женского имени "Анна" или "Ганна" вызывают споры среди языковедов. Хотя эти два варианта смотрятся практически схожими, все же они различаются. Эксперт Александр Авраменко подробно остановился на особенностях имени Анна/Ганна.