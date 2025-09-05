Эти украинские фамилии заставят краснеть даже взрослых: проверьте среди них свое

Сотни украинских семей до сих пор носят фамилии, которые в современном контексте звучат как шутка, но имеют глубокие исторические корни

Украинские фамилии благозвучны и имеют большую историю. Некоторые даже могут удивить. Среди богатого наследия украинских родовых имен попадаются вызывающие улыбку или удивление у современников, однако каждое из них имеет глубокие исторические корни и интересную этимологию.

Речь пойдет за такие фамилии: Вагина, Писюк, Песко, Дупа.

Фамилия Вагина — от реки до родового имени

Фамилия Вагина, вероятно, является женской формой русской фамилии Вагин, которая имеет несколько возможных вариантов происхождения: от народной формы имени Евагрий (Весы), от устаревшего слова "вес" или "ваговница", или от названия реки Вага.

Согласно данным абсолютного распространения фамилии, носителей этого родового имени насчитывается 471 человек по всей Украине. Наибольшая концентрация наблюдается в центральных и восточных регионах страны, в частности, заметные скопления в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Крыму. Единичные случаи зафиксированы почти во всех областях Украины.

Жопа — это когда фамилия не то, что кажется

Фамилия "Дупа" имеет совсем другое значение, чем может показаться на первый взгляд. Оно произошло от древнеславянского корня, означавшего "углубление", "ямку" или топографическую особенность местности.

Эта фамилия достаточно редкая — ее носителями являются только 54 человека в Украине. География распространения показывает четкую концентрацию в северо-центральных областях, особенно в Черниговской, Сумской и близлежащих регионах с единичными случаями в Луганской области и Крыму.

От поста к фамилии

Фамилия "Песько" вероятнее всего является прозвищем, происходящим от слова "пост", "постный" или связанное с пешими людьми, и могло касаться вероисповедания, внешнего вида или рода деятельности человека.

Носителями этой фамилии являются 64 человека по всей Украине. Примечательно, что основная концентрация наблюдается в западных областях — Закарпатской и Львовской, с небольшими ячейками на юге страны.

Имели хороший голос и образовали фамилию

Фамилия "Писюк" является вариантом фамилии Пискун и происходит от глагола "пищать", что значит быть рожденным с высоким голосом или иметь определенные голосовые особенности. Эта фамилия могла закрепиться за новорожденными или взрослыми, у которых был высокий голос.

Среди всех исследуемых фамилий "Писюк" редчайший — его носят только 12 человек в Украине. Географически оно представлено точечно: основные носители проживают в Николаевской области и Луганской области, с единичными случаями в других регионах.

