Есть риск потерять спокойствие и гармонию: что лучше убрать с полки в комнате

Эту вещь опасно хранить дома

Любая вещь дома хранит энергетику своего хозяина. А если она окажется в чужих руках или в доме, то может принести много проблем.

Это может быть что угодно, например чужие книги. "Телеграф" объяснил, чего ожидать хозяевам дома, если они хранят эти вещи.

По старинным приметам, чужая книга на полке — к ссорам в семье. Энергия, не принадлежащая членам семьи, создает напряжение и мелкие конфликты, которые постепенно перерастают в серьезные споры.

Полка с книгами

Опасно также оставлять у кровати чужие романы или дневники. Верили, что это "перекрывает" собственные сны, вызывает кошмары и приносит бессонницу.

В то же время человек, который отдает свою книгу, может почти сразу "попрощаться" со своей прибылью.

Поэтому, чужие книги надо как можно быстрее возвращать, а свои не отдавать, иначе они забирают удачу, спокойствие и благополучие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой еще чужой вещью нельзя пользоваться дома, чтобы не перетянуть на себя чужую судьбу и проблемы. Среди проблем могут быть болезни, плохие чужие мысли, а девушек может покинуть красота и удача.