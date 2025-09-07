Это дешевое средство заменит любую химию: как защитить розы от грибка и вредителей

Дешевое и действенное средство, которое готовится 5 минут

Розы — настоящие королевы сада, однако их красота часто оказывается под угрозой из-за грибковых болезней и нашествия вредителей. Тля, мучнистая роса, черные пятна или ржавчина часто портят не только внешний вид растения, но и ослабляют кусты. К счастью, есть простой и доступный способ, как защитить любимые цветы, не используя агрессивную химию.

Часто розы страдают от вредителей и грибка именно в сентябре. Поэтому мы вместе с "Современной дачей" расскажем, чем надо опрыскивать розы.

Как защитить розы от вредителей

Ингредиенты:

пищевая сода — 1 ст. л.;

средство для мытья посуды – 1 ч. л.;

растительное масло – 1 ст. л.;

аспирин – 1 таблетка;

вода – 1 литр.

Способ приготовления:

Аспирин растворяем в небольшом количестве воды. В полученный раствор добавляем соду, моющее средство, масло и литр воды. Тщательно размешиваем и наливаем раствор в пульверизатор. Опрыскивать растения нужно каждые 7-10 дней или после дождя.

Защитите ваши розы от болезней. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

От каких проблем помогает это средство

Грибковые заболевания. Это средство помогает предотвратить или значительно замедлить распространение мучнистой росы, ржавчины, пятнистости.

Вредители. Благодаря средству для мытья посуды тля, клещи, веснушки не будут беспокоить ваши розы.

Также этот раствор помогает улучшить стойкость растений к инфекциям. Благодаря этому средству розы будут расти не только лучше, но и дольше.

