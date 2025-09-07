Это дешевое средство заменит любую химию: как защитить розы от грибка и вредителей
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Дешевое и действенное средство, которое готовится 5 минут
Розы — настоящие королевы сада, однако их красота часто оказывается под угрозой из-за грибковых болезней и нашествия вредителей. Тля, мучнистая роса, черные пятна или ржавчина часто портят не только внешний вид растения, но и ослабляют кусты. К счастью, есть простой и доступный способ, как защитить любимые цветы, не используя агрессивную химию.
Часто розы страдают от вредителей и грибка именно в сентябре. Поэтому мы вместе с "Современной дачей" расскажем, чем надо опрыскивать розы.
Как защитить розы от вредителей
Ингредиенты:
- пищевая сода — 1 ст. л.;
- средство для мытья посуды – 1 ч. л.;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- аспирин – 1 таблетка;
- вода – 1 литр.
Способ приготовления:
Аспирин растворяем в небольшом количестве воды. В полученный раствор добавляем соду, моющее средство, масло и литр воды. Тщательно размешиваем и наливаем раствор в пульверизатор. Опрыскивать растения нужно каждые 7-10 дней или после дождя.
От каких проблем помогает это средство
- Грибковые заболевания. Это средство помогает предотвратить или значительно замедлить распространение мучнистой росы, ржавчины, пятнистости.
- Вредители. Благодаря средству для мытья посуды тля, клещи, веснушки не будут беспокоить ваши розы.
- Также этот раствор помогает улучшить стойкость растений к инфекциям. Благодаря этому средству розы будут расти не только лучше, но и дольше.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как продолжить цветение георгин вплоть до заморозков. Эта уловка спасет ваши цветы.