Это дешевое средство заменит любую химию: как защитить розы от грибка и вредителей

Новость обновлена 07 сентября 2025, 09:35
Натуральное средство для роз.

Дешевое и действенное средство, которое готовится 5 минут

Розы — настоящие королевы сада, однако их красота часто оказывается под угрозой из-за грибковых болезней и нашествия вредителей. Тля, мучнистая роса, черные пятна или ржавчина часто портят не только внешний вид растения, но и ослабляют кусты. К счастью, есть простой и доступный способ, как защитить любимые цветы, не используя агрессивную химию.

Часто розы страдают от вредителей и грибка именно в сентябре. Поэтому мы вместе с "Современной дачей" расскажем, чем надо опрыскивать розы.

Как защитить розы от вредителей

Ингредиенты:

  • пищевая сода — 1 ст. л.;
  • средство для мытья посуды – 1 ч. л.;
  • растительное масло – 1 ст. л.;
  • аспирин – 1 таблетка;
  • вода – 1 литр.

Способ приготовления:

Аспирин растворяем в небольшом количестве воды. В полученный раствор добавляем соду, моющее средство, масло и литр воды. Тщательно размешиваем и наливаем раствор в пульверизатор. Опрыскивать растения нужно каждые 7-10 дней или после дождя.

Защитите ваши розы от болезней.

От каких проблем помогает это средство

  • Грибковые заболевания. Это средство помогает предотвратить или значительно замедлить распространение мучнистой росы, ржавчины, пятнистости.
  • Вредители. Благодаря средству для мытья посуды тля, клещи, веснушки не будут беспокоить ваши розы.
  • Также этот раствор помогает улучшить стойкость растений к инфекциям. Благодаря этому средству розы будут расти не только лучше, но и дольше.

