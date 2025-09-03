Это копеечное средство есть у вас на кухне: чем опрыскать розы в сентябре, чтобы они пережили зиму

Недорогое кухонное средство поможет розам не потерять силы перед зимовкой

Любимые цветы многих садоводов розы весьма требовательны в уходе, однако радуют своим красивым цветением на протяжении всего теплого сезона. В сентябре кусты роз могут подвергаться грибковой болезни, поэтому нужно позаботится о них, чтобы стебли были готовы к зиме.

"Телеграф" расскажет, чем опрыскать розы в сентябре, чтобы они были крепкими и пережили зиму.

Чем опрыскать розы в сентябре?

В начале осени, когда начинаются дожди, кусты и листья роз подвержены такой болячке, как черная пятнистость, пишет Express. Это грибковое заболевание может распространяться из-за излишней влажности.

Как говорят эксперты, пятнистость, которая покрывает листья и стебли цветов, конечно, не способна полностью уничтожить куст. Однако эта болезнь сильно ослабляет растение, оно теряет энергию и может не пережить зимние холода.

Чтобы уберечь розы в саду от черной пятнистости, нужно опрыскать их специальным раствором из пищевой соды, которая точно есть у вас на кухне. Дело в том, что обычная пищевая сода создает щелочную среду на листьях, затрудняя прорастание спор черной пятнистости.

Разбавьте две столовые ложки соды в 4 литрах воды, перелейте раствор в емкость с распылителем и опрыскайте кусты. Этот раствор лучше всего использовать, когда заметите первые признаки этого грибкового заболевания на розах.

