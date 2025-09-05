Георгины отблагодарят пышными цветами: одна хитрость продлит цветение аж до заморозков

Узнайте, как ухаживать за георгинами в сентябре, чтобы они цвели до холодов

Георгины — поистине главные цветы осени, они ассоциируются со сменой сезона и радуют пышными цветами, напоминая о лете. Чтобы продлить цветение и сделать его более пышным и красивым, нужно сделать одну хитрость.

"Телеграф" расскажет, как ухаживать за георгинами в сентябре, чтобы они радовали цветами аж до первых заморозков.

Как сохранить цветение георгинов?

Есть несколько способов продлить цветение георгин и сделать цветы более пышными и красивыми, пишет Express. Главная хитрость — это вовремя обрезать отцветшие бутоны. Если видите, что цветок начал угасать, срезайте его со стебля, чтобы растение не тратило время на формирование семян. Тогда вся энергия будет направлена на формирование новых цветков.

Еще один лайфхак — это правильное удобрение для георгин в сентябре. Можно использовать универсальное покупное удобрение для цветов, но хитрость в том, чтобы подкармливать георгины именно удобрением для томатов.

Если подкармливать георгины удобрением для томатов раз в неделю, в почве будет достаточно калия. Этот микроэлемент очень полезен — он сделает растение более сильным, а цветы более яркими и пышными.

А чтобы уберечь георгины в саду от слизней, которые их очень любят, посыпайте вокруг кустов кофейную гущу. Она станет природным барьером для перемещения вредителей и обезопасит ваши цветы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем опрыскать розы в сентябре, чтобы они пережили зиму. Это копеечное средство есть у вас на кухне.