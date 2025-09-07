Цей дешевий засіб замінить будь-яку хімію: як захистити троянди від грибка і шкідників

Дешевий і дієвий засіб, який готується 5 хвилин

Троянди — справжні королеви саду, однак їхня краса часто опиняється під загрозою через грибкові хвороби та навалу шкідників. Попелиця, борошниста роса, чорні плями чи іржа часто псують не лише зовнішній вигляд рослини, а й послаблюють кущі. На щастя, є простий і доступний спосіб, як захистити улюблені квіти, не використовуючи агресивну хімію.

Часто троянди потерпають від шкідників та грибка саме у вересні. Тому ми разом із "Сучасною дачею" розповімо, чим треба обприскувати троянди.

Як захистити троянди від шкідників

Інгредієнти:

харчова сода — 1 ст. л.;

засіб для миття посуду — 1 ч. л.;

рослинна олія — 1 ст. л.;

аспірин — 1 таблетка;

вода — 1 літр.

Спосіб приготування:

Аспірин розчиняємо у невеликій кількості води. В отриманий розчин додаємо соду, засіб для миття посуду, олію та літр води. Ретельно розмішуємо і наливаємо розчин у пульверизатор. Обприскувати рослини треба кожні 7-10 днів або після дощу.

Захистіть ваші троянди від хвороб. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Від яких проблем допомагає цей засіб

Грибкові захворювання. Цей засіб допомагає запобігти або значно уповільнити поширення борошнистої роси, іржі, плямистості.

Шкідники. Завдяки засобу для миття посуду попелиця, кліщі, веснянки не будуть турбувати ваші троянди.

Також цей розчин допомагає покращити стійкість рослин до інфекцій. Завдяки цьому засобу троянди будуть рости не лише краще, а й довше.

