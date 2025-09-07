Рус

Цей дешевий засіб замінить будь-яку хімію: як захистити троянди від грибка і шкідників

Наталія Дума
Натуральний засіб для троянд
Натуральний засіб для троянд. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Дешевий і дієвий засіб, який готується 5 хвилин

Троянди — справжні королеви саду, однак їхня краса часто опиняється під загрозою через грибкові хвороби та навалу шкідників. Попелиця, борошниста роса, чорні плями чи іржа часто псують не лише зовнішній вигляд рослини, а й послаблюють кущі. На щастя, є простий і доступний спосіб, як захистити улюблені квіти, не використовуючи агресивну хімію.

Часто троянди потерпають від шкідників та грибка саме у вересні. Тому ми разом із "Сучасною дачею" розповімо, чим треба обприскувати троянди.

Як захистити троянди від шкідників

Інгредієнти:

  • харчова сода — 1 ст. л.;
  • засіб для миття посуду — 1 ч. л.;
  • рослинна олія — 1 ст. л.;
  • аспірин — 1 таблетка;
  • вода — 1 літр.

Спосіб приготування:

Аспірин розчиняємо у невеликій кількості води. В отриманий розчин додаємо соду, засіб для миття посуду, олію та літр води. Ретельно розмішуємо і наливаємо розчин у пульверизатор. Обприскувати рослини треба кожні 7-10 днів або після дощу.

Чим підживити троянди
Захистіть ваші троянди від хвороб. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Від яких проблем допомагає цей засіб

  • Грибкові захворювання. Цей засіб допомагає запобігти або значно уповільнити поширення борошнистої роси, іржі, плямистості.
  • Шкідники. Завдяки засобу для миття посуду попелиця, кліщі, веснянки не будуть турбувати ваші троянди.
  • Також цей розчин допомагає покращити стійкість рослин до інфекцій. Завдяки цьому засобу троянди будуть рости не лише краще, а й довше.

Раніше "Телеграф" розповідав, як продовжити цвітіння жоржин аж до заморозків. Ця хитрість врятує ваші квіти.

