Цей дешевий засіб замінить будь-яку хімію: як захистити троянди від грибка і шкідників
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дешевий і дієвий засіб, який готується 5 хвилин
Троянди — справжні королеви саду, однак їхня краса часто опиняється під загрозою через грибкові хвороби та навалу шкідників. Попелиця, борошниста роса, чорні плями чи іржа часто псують не лише зовнішній вигляд рослини, а й послаблюють кущі. На щастя, є простий і доступний спосіб, як захистити улюблені квіти, не використовуючи агресивну хімію.
Часто троянди потерпають від шкідників та грибка саме у вересні. Тому ми разом із "Сучасною дачею" розповімо, чим треба обприскувати троянди.
Як захистити троянди від шкідників
Інгредієнти:
- харчова сода — 1 ст. л.;
- засіб для миття посуду — 1 ч. л.;
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- аспірин — 1 таблетка;
- вода — 1 літр.
Спосіб приготування:
Аспірин розчиняємо у невеликій кількості води. В отриманий розчин додаємо соду, засіб для миття посуду, олію та літр води. Ретельно розмішуємо і наливаємо розчин у пульверизатор. Обприскувати рослини треба кожні 7-10 днів або після дощу.
Від яких проблем допомагає цей засіб
- Грибкові захворювання. Цей засіб допомагає запобігти або значно уповільнити поширення борошнистої роси, іржі, плямистості.
- Шкідники. Завдяки засобу для миття посуду попелиця, кліщі, веснянки не будуть турбувати ваші троянди.
- Також цей розчин допомагає покращити стійкість рослин до інфекцій. Завдяки цьому засобу троянди будуть рости не лише краще, а й довше.
Раніше "Телеграф" розповідав, як продовжити цвітіння жоржин аж до заморозків. Ця хитрість врятує ваші квіти.