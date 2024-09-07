Что нужно сделать сразу после сбора урожая: забудете о болезнях и вредителях

Эта обработка обеспечит богатый урожай в дальнейшем

С наступлением осени опытные огородники вносят в почву полезные питательные вещества. Эта несложная процедура в дальнейшем убережет растения от болезней и нашествия вредителей.

Осеннее удобрение почвы не только избавит землю от болезнетворных микроорганизмов и отпугнет вредителей, но и улучшит ее качество, что в свою очередь поспособствует богатому урожаю в будущем.

После сбора урожая специалисты советуют обрабатывать огород специальным удобрением, чтобы уничтожить бактерии, включая грибковые. Об этом пишет southernliving.

Чем обработать огород после сбора урожая

Ключевой ингредиент – закваска, сыворотка или кефир (достаточно 1 литра). К одному из этих продуктов добавьте 1 столовую ложку корицы, предварительно растворенную в стакане теплой воды. Этот компонент обеспечит растения питательными веществами, витаминами и аминокислотами. Также добавьте 1 столовую ложку молотой куркумы.

Как обрабатывать почву

Фото: freepik

Растворите 1 столовую ложку концентрированного раствора в 10 литрах воды. Полученного количества хватит для удобрения 1 квадратного метра земли на вашем участке.

Еще раз напомним, что в разгар огородного сезона важно не забывать об обработке растений от вредителей и подкормке. Ранее мы писали, когда лучше всего поливать растения для получения вкусного и обильного урожая.