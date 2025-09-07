В Днепре поймали великана: рыбак показал этого красавца (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такие экземпляры очень редкие
В Днепре местный рыбак поймал трофей аж на 12 килограммов. Его размеры поражают.
Из водоема мужчине удалось вытащить сазана на 12 килограммов. Об этом пишет Dnepr.info. Рыбалка на фото очень счастлив.
Что это за рыба
Сазан (Cyprinus carpio) – крупная пресноводная рыба с вытянутым телом, покрытым крупными чешуйчатыми пластинами, золотисто-коричневой окраски. Во взрослом возрасте сазан может достигать веса более 30 кг и длины до 1,2 метра.
Ареал происхождения сазана охватывает реки и озера Европы и Азии. Он распространен в водоемах Украины, России, Центральной и Восточной Европы, но крупные экземпляры встречаются редко.
Сазан – всеядная рыба. Он питается водными беспозвоночными, личинками насекомых, моллюсками, водорослями и растительными остатками. Благодаря этому, сазан играет важную роль в природных экосистемах, контролируя численность мелких организмов и поддерживая баланс водной флоры и фауны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что женщине удалось уловить в Киеве экзотическую краснокнижную рыбу.