В Днепре поймали великана: рыбак показал этого красавца (фото)

Такие экземпляры очень редкие

В Днепре местный рыбак поймал трофей аж на 12 килограммов. Его размеры поражают.

Из водоема мужчине удалось вытащить сазана на 12 килограммов. Об этом пишет Dnepr.info. Рыбалка на фото очень счастлив.

Рыбак очень доволен от улова

Что это за рыба

Сазан (Cyprinus carpio) – крупная пресноводная рыба с вытянутым телом, покрытым крупными чешуйчатыми пластинами, золотисто-коричневой окраски. Во взрослом возрасте сазан может достигать веса более 30 кг и длины до 1,2 метра.

Как выглядит сазан

Ареал происхождения сазана охватывает реки и озера Европы и Азии. Он распространен в водоемах Украины, России, Центральной и Восточной Европы, но крупные экземпляры встречаются редко.

Рыбалка держит сазана

Сазан – всеядная рыба. Он питается водными беспозвоночными, личинками насекомых, моллюсками, водорослями и растительными остатками. Благодаря этому, сазан играет важную роль в природных экосистемах, контролируя численность мелких организмов и поддерживая баланс водной флоры и фауны.

