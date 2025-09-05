"Вот это… длинные руки у парня": днепровский рыбак похвастался большим уловом и взбудоражил соцсети (фото)

Украинцы позавидовали такому улову

В Днепре рыбак заявил о невероятном улове — сазане весом почти 12 кг! Фото с огромной рыбой мгновенно разлетелось в соцсетях, вызвав бурную дискуссию среди пользователей.

Фото опубликовал местный Telegram-канал. Достоверность снимка остается неизвестной – нет никаких подтверждений, что фото не было отредактировано.

Мужчина продемонстрировал удачную рыбалку

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на улов:

"Успешного рыбака отличает умение правильно фотографировать рыбу"

"Это, наверное, самый счастливый день в жизни этого рыбака. Поздравляем"

"Ага, а кость у него размером с голову"

"Счастливчик"

"А что с рукой?"

"Вот это…длинные руки у парня"

Что пишут украинцы под фото

Что пишут украинцы под фото

Что пишут украинцы под фото

Люди намекали на неподлинность фото или "правильный" ракурс, благодаря чему сазан кажется настоящим великаном.

Что известно об этой рыбе

Сазан – дикая пресноводная рыба семейства карповых (лат. Cyprinus carpio), которая является предком культурного карпа. Она обитает в бассейнах Черного, Азовского и Каспийского морей, а также в реках Юго-Восточной Азии. Сазан предпочитает тихие участки водоемов и питается растительной пищей и мелкими животными.

Часто сазана в природе путают с карпом. Впрочем, окраска первой рыбы обычно серебристо-серая, тогда как у карпов могут встречаться зеркальные варианты с желтыми или серебристыми оттенками, а также красные, черные или оранжевые — особенно у японских карпов кои. Сазан отличается повышенной осторожностью и пугливостью, ведь в природе его хищники – сом и другие крупные рыбы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мужчина поделился в Facebook-группе Кривого Рога фотографиями своего улова, подписав их как "первая осенняя щука". При этом он не указал, в каком именно водоеме поймал рыбу.