Укр

"Вот это… длинные руки у парня": днепровский рыбак похвастался большим уловом и взбудоражил соцсети (фото)

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мужчина в Днепре поймал "монстра"
Мужчина в Днепре поймал "монстра". Фото Unsplash/коллаж "Телеграфа"

Украинцы позавидовали такому улову

В Днепре рыбак заявил о невероятном улове — сазане весом почти 12 кг! Фото с огромной рыбой мгновенно разлетелось в соцсетях, вызвав бурную дискуссию среди пользователей.

Фото опубликовал местный Telegram-канал. Достоверность снимка остается неизвестной – нет никаких подтверждений, что фото не было отредактировано.

В Днепре мужчина поймал огромного сазана
Мужчина продемонстрировал удачную рыбалку

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на улов:

  • "Успешного рыбака отличает умение правильно фотографировать рыбу"
  • "Это, наверное, самый счастливый день в жизни этого рыбака. Поздравляем"
  • "Ага, а кость у него размером с голову"
  • "Счастливчик"
  • "А что с рукой?"
  • "Вот это…длинные руки у парня"
В Днепре мужчина поймал огромного сазана - комментарии
Что пишут украинцы под фото
В Днепре мужчина поймал огромного сазана - комментарии
Что пишут украинцы под фото
В Днепре мужчина поймал огромного сазана - комментарии
Что пишут украинцы под фото

Люди намекали на неподлинность фото или "правильный" ракурс, благодаря чему сазан кажется настоящим великаном.

Что известно об этой рыбе

Сазан – дикая пресноводная рыба семейства карповых (лат. Cyprinus carpio), которая является предком культурного карпа. Она обитает в бассейнах Черного, Азовского и Каспийского морей, а также в реках Юго-Восточной Азии. Сазан предпочитает тихие участки водоемов и питается растительной пищей и мелкими животными.

Часто сазана в природе путают с карпом. Впрочем, окраска первой рыбы обычно серебристо-серая, тогда как у карпов могут встречаться зеркальные варианты с желтыми или серебристыми оттенками, а также красные, черные или оранжевые — особенно у японских карпов кои. Сазан отличается повышенной осторожностью и пугливостью, ведь в природе его хищники – сом и другие крупные рыбы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мужчина поделился в Facebook-группе Кривого Рога фотографиями своего улова, подписав их как "первая осенняя щука". При этом он не указал, в каком именно водоеме поймал рыбу.

Теги:
#Рыба #Днепр #Соцсети #Рыбалка