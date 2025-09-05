"Вот это… длинные руки у парня": днепровский рыбак похвастался большим уловом и взбудоражил соцсети (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинцы позавидовали такому улову
В Днепре рыбак заявил о невероятном улове — сазане весом почти 12 кг! Фото с огромной рыбой мгновенно разлетелось в соцсетях, вызвав бурную дискуссию среди пользователей.
Фото опубликовал местный Telegram-канал. Достоверность снимка остается неизвестной – нет никаких подтверждений, что фото не было отредактировано.
В комментариях пользователи по-разному отреагировали на улов:
- "Успешного рыбака отличает умение правильно фотографировать рыбу"
- "Это, наверное, самый счастливый день в жизни этого рыбака. Поздравляем"
- "Ага, а кость у него размером с голову"
- "Счастливчик"
- "А что с рукой?"
- "Вот это…длинные руки у парня"
Люди намекали на неподлинность фото или "правильный" ракурс, благодаря чему сазан кажется настоящим великаном.
Что известно об этой рыбе
Сазан – дикая пресноводная рыба семейства карповых (лат. Cyprinus carpio), которая является предком культурного карпа. Она обитает в бассейнах Черного, Азовского и Каспийского морей, а также в реках Юго-Восточной Азии. Сазан предпочитает тихие участки водоемов и питается растительной пищей и мелкими животными.
Часто сазана в природе путают с карпом. Впрочем, окраска первой рыбы обычно серебристо-серая, тогда как у карпов могут встречаться зеркальные варианты с желтыми или серебристыми оттенками, а также красные, черные или оранжевые — особенно у японских карпов кои. Сазан отличается повышенной осторожностью и пугливостью, ведь в природе его хищники – сом и другие крупные рыбы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что мужчина поделился в Facebook-группе Кривого Рога фотографиями своего улова, подписав их как "первая осенняя щука". При этом он не указал, в каком именно водоеме поймал рыбу.