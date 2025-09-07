У Дніпрі спіймали велетня: рибалка показав цього красеня (фото)

Такі екземпляри дуже рідкісні

У Дніпрі місцевий рибалка зловив трофей аж на 12 кілограмів. Його розміри вражають.

З водойми чоловіку вдалось витягнути сазана на 12 кілограмів. Про це написали у Dnepr.info. Рибалка на фото дуже щасливий.

Рибалка дуже задоволений від улову

Що то за риба

Сазан (Cyprinus carpio) – велика прісноводна риба з витягнутим тілом, покритим великими лускатими пластинами, золотисто-коричневого забарвлення. У дорослому віці сазан може досягати ваги понад 30 кг та довжини до 1,2 метра.

Який вигляд має сазан

Ареал походження сазана охоплює річки та озера Європи і Азії. Він поширений у водоймах України, Росії, Центральної та Східної Європи, але великі екземпляри трапляються рідко.

Рибалка тримає сазана

Сазан – всеїдна риба. Він харчується водними безхребетними, личинками комах, молюсками, водоростями та рослинними залишками. Завдяки цьому сазан відіграє важливу роль у природних екосистемах, контролюючи чисельність дрібних організмів та підтримуючи баланс водної флори й фауни.

