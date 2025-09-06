Рыбачка показала необычный улов. Женщина выловила в Киеве экзотическую краснокнижную рыбу (фото)

Эта рыба очень редко попадает на крючок в реке Днепр

Угорь попал на удочку рыбачки в Киеве. Женщина выловила его из реки Днепр на донку.

Как рассказали в Telegram-канале "Рибалка Київ", большого угря, весом 1,2 кг поймала Юлиана Рудык. У рыбы длинное тело, из-за чего она похожа на толстую змею. Женщина ловила на донку (удилище, предназначенное для ловли рыбы со дна), наживка, на которую клюнул угорь — бычок. Угорь был пойман в реке Днепр на локации Водников остров.

Рыбачка с уловом. Фото: Рыбалка Киев

Угорь живет в пресной воде, а размножается только в соленой

Следует отметить, что эта экзотическая рыба действительно водится в бассейне Днепра. Угорь европейский (Anguilla anguilla) является проходной рыбой. Обитает в пресной воде (реках, озерах). Однако, когда наступает время размножения, угорь отправляется в чрезвычайно долгую и сложную миграцию через Атлантический океан к Саргассову морю. Там рыба откладывает икру и гибнет. Затем личинки угря (лептоцефалы) совершают обратное путешествие, возвращаясь к европейским берегам, в том числе и в Днепр.

Угорь

Однако из-за ряда негативных факторов — загрязнение рек, перекрытие путей миграции плотинами и чрезмерный лов, популяция угря в Украине значительно сократилась. Сейчас этот вид находится на грани исчезновения и занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу Украины.

Угорь издавна считается настоящим деликатесом

Эта рыба ценится во многих кухнях мира за необычный вкус и питательные свойства. Его нежное, сочное мясо имеет высокое содержание жира, что придает ему богатый и утонченный вкус. Кроме того, у него очень мало костей.

Эта рыба популярна в японской, китайской, европейской и других кухнях. В Японии из угря делают суши, роллы и другие блюда. В копченом или маринованном виде угорь также является излюбленным деликатесом во многих странах Европы, где его подают как закуску.

Необычный улов удивил украинцев

В комментариях многие даже не знали, что это за рыба. Остальные не поверили, что угря действительно можно поймать в Днепре. Вот некоторые комментарии:

