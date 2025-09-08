Был признаком статуса в СССР: в Украине продается тот самый ковер в идеальном состоянии (фото)

Вещи из СССР не теряют своей популярности

В Украине продается ковер производства СССР в идеальном состоянии. Хотя он был в употреблении, но использовался недолго.

Соответствующее объявление появилось на популярном украинском сайте купли-продажи. Владелец хочет получить за раритет 4 200 грн.

Ковер был изготовлен в Советском союзе. Он теплый и уплотненный, красного цвета. Его размеры – 193х292 см.

В публикации отмечается, что товар не имеет дефектов, загрязнений и запахов. И хотя он использовался по назначению, то есть висел на стене, это длилось непродолжительное время.

После чистки ковер хранился в защитном чехле, поэтому имеет идеальное состояние, что подтверждается фото. По мнению продавца, вещь прекрасно подходит для украшения стены или пола.

Владелец проживает в Николаеве и пишет, что покупатель может забрать товар самовывозом.

Красный ковер производства СССР

